У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО

У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Майстерклас із виготовлення великоднього декору відбувся у музеї Волинської ікони. Виручені гроші передадуть на потреби військових.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора краєзнавчого музею Людмила Мірошничено-Гусак.

Проводили майстерклас викладачі Луцького технічного фахового коледжу. Зі слів Людмили Мірошниченко-Гусак, спільний проєкт коледжу та музею Волинської ікони під назвою "Барви Великодня" відбувається вшосте.

Окрім майстер-класів, діяла ще й виставка робіт студентів коледжу, які можна було придбати.

Також під час виставки презентували старовинні рушники, писанки та декоративні вироби із фондів Волинського краєзнавчого музею, – розповіла заступниця директора Людмила Мірошничено-Гусак.

Першокурсниця Луцького технічного фахового коледжу Ольга Короць у майстеркласі вперше взяла участь. Дівчина виготовила 20 різнокольорових великодніх курочок. Каже: вироби робить на потреби ЗСУ.
У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО

За виручені гроші хочуть музейники та освітяни планують купити дрон для військовослужбовців. Виставка діятиме упродовж двох тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, музей, ЗСУ, виставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На честь загиблого Героя Костянтина Мрочка з Волині назвали вино в Ізраїлі
Сьогодні, 17:54
У Луцьку попрощалися із трьома загиблими Героями. ФОТО
Сьогодні, 17:33
У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
РФ виведе з Білорусі близько 2 тисяч своїх солдатів для участі у боях на Донбасі, – ДПСУ
Сьогодні, 16:30
На Волині попрощалися із Героєм Олександром Ляшуком
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Музей на Волині отримав трофеї від ЗСУ Музей на Волині отримав трофеї від ЗСУ
08 листопад, 2022, 17:55
На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект На День Незалежності у луцькому музеї презентуватимуть унікальний міжнародний арт-проект
20 серпень, 2020, 18:40
Лучан запрошують у волинський музей на виставку археології Лучан запрошують у волинський музей на виставку археології
30 січень, 2017, 11:44
У Луцьку представили унікальні малюнки європейської архітектури. ФОТО У Луцьку представили унікальні малюнки європейської архітектури. ФОТО
04 червень, 2015, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» зроблять безкоштовний Wі-Fі
Сьогодні, 18:19
 0
На честь загиблого Героя Костянтина Мрочка з Волині назвали вино в Ізраїлі
Сьогодні, 17:54
 0
У Луцьку попрощалися із трьома загиблими Героями. ФОТО
Сьогодні, 17:33
 0
У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
 0
РФ виведе з Білорусі близько 2 тисяч своїх солдатів для участі у боях на Донбасі, – ДПСУ
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8