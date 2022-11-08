У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО





Про це розповіла



Проводили майстерклас викладачі Луцького технічного фахового коледжу. Зі слів Людмили Мірошниченко-Гусак, спільний проєкт коледжу та музею Волинської ікони під назвою "Барви Великодня" відбувається вшосте.



Окрім майстер-класів, діяла ще й виставка робіт студентів коледжу, які можна було придбати.



Також під час виставки презентували старовинні рушники, писанки та декоративні вироби із фондів Волинського краєзнавчого музею, – розповіла заступниця директора Людмила Мірошничено-Гусак.



Першокурсниця Луцького технічного фахового коледжу Ольга Короць у майстеркласі вперше взяла участь. Дівчина виготовила 20 різнокольорових великодніх курочок. Каже: вироби робить на потреби ЗСУ.



За виручені гроші хочуть музейники та освітяни планують купити дрон для військовослужбовців. Виставка діятиме упродовж двох тижнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстерклас із виготовлення великоднього декору відбувся у музеї Волинської ікони. Виручені гроші передадуть на потреби військових.Про це розповіла Суспільному заступниця директора краєзнавчого музею Людмила Мірошничено-Гусак.Проводили майстерклас викладачі Луцького технічного фахового коледжу. Зі слів, спільний проєкт коледжу та музею Волинської ікони під назвою "Барви Великодня" відбувається вшосте.Окрім майстер-класів, діяла ще й виставка робіт студентів коледжу, які можна було придбати.Також під час виставки презентували старовинні рушники, писанки та декоративні вироби із фондів Волинського краєзнавчого музею, – розповіла заступниця директора Людмила Мірошничено-Гусак.Першокурсниця Луцького технічного фахового коледжуу майстеркласі вперше взяла участь. Дівчина виготовила 20 різнокольорових великодніх курочок. Каже: вироби робить на потреби ЗСУ.За виручені гроші хочуть музейники та освітяни планують купити дрон для військовослужбовців. Виставка діятиме упродовж двох тижнів.

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