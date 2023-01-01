На Волині попрощалися із Героєм Олександром Ляшуком

Олександром Ляшуком, який до останнього подиху боронив суверенітет України.



Про це



"Вічна слава Герою, пам’ять про подвиг якого житиме серед нас!

Рідним – співчуття та мужності пережити страшну й непоправну втрату. Ми схиляємо голови у скорботі разом із вами, розділяємо страшний біль", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колківська громада попрощалася ще з одним захисником нашої держави – жителем села Копилля, солдатом, який до останнього подиху боронив суверенітет України.Про це повідомили у громаді."Вічна слава Герою, пам’ять про подвиг якого житиме серед нас!Рідним – співчуття та мужності пережити страшну й непоправну втрату. Ми схиляємо голови у скорботі разом із вами, розділяємо страшний біль", - йдеться в повідомленні.

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