На Волині попрощалися із Героєм Олександром Ляшуком
Сьогодні, 16:14
Колківська громада попрощалася ще з одним захисником нашої держави – жителем села Копилля, солдатом Олександром Ляшуком, який до останнього подиху боронив суверенітет України.
Про це повідомили у громаді.
"Вічна слава Герою, пам’ять про подвиг якого житиме серед нас!
Рідним – співчуття та мужності пережити страшну й непоправну втрату. Ми схиляємо голови у скорботі разом із вами, розділяємо страшний біль", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Вічна слава Герою, пам’ять про подвиг якого житиме серед нас!
Рідним – співчуття та мужності пережити страшну й непоправну втрату. Ми схиляємо голови у скорботі разом із вами, розділяємо страшний біль", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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