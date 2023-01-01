На Волині попрощалися із Героєм Олександром Ляшуком

На Волині попрощалися із Героєм Олександром Ляшуком
Колківська громада попрощалася ще з одним захисником нашої держави – жителем села Копилля, солдатом Олександром Ляшуком, який до останнього подиху боронив суверенітет України.

Про це повідомили у громаді.

"Вічна слава Герою, пам’ять про подвиг якого житиме серед нас!
Рідним – співчуття та мужності пережити страшну й непоправну втрату. Ми схиляємо голови у скорботі разом із вами, розділяємо страшний біль", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися із Героєм Олександром Ляшуком




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Теги: Росія, Україна, війна
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