РФ виведе з Білорусі близько 2 тисяч своїх солдатів для участі у боях на Донбасі, – ДПСУ
Сьогодні, 16:30
Білорусь продовжує підтримувати Росію у війни проти України. Однак, ударного угрупування, яке б було готове здійснити вторгнення на територію України на цьому напрямку підрозділи розвідки України не відмічають.
Про це на брифінгу сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Суспільне.
"Білорусь надає свою територію для російських військ. Зокрема, для проведення підготовки надає свій повітряний простір. Також відбуваються спільні навчання між підрозділами Білорусі та Росії. Але переважно російські військові задіяні там для підготовки", — сказав речник ДПСУ.
За його словами, після проведення підготовки у російських військах відбувається ротація.
"Нам відомо, що наразі відбулися такі заходи із виведення частини російських підрозділів з Білорусі на територію Росії, після завершення підготовки. Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових. Після початку цих заходів їхня кількість ще знизиться", — зауважив Демченко.
За даними ДПСУ з Білорусі виведуть близько 2 тисяч російських військових, які РФ надалі планує залучити до бойових дій на Донбасі. А у підрозділах білоруської армії, яка знаходиться у на прикордонних територіях з Україною, за словами Демченка "нічого не змінилося".
"Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону. Не змінені ні характер їх дій, ні їх кількість. Але, попри все це, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо ми розуміємо підступність противника", — каже Демченко.
ДПСУ робить все необхідне для укріплення лінії кордону і прикордоння. Як і раніше, з нашого боку відбуваються всі необхідні дії для укріплення як лінії кордону, так і прикордоння.
"Щоб всі складові Сил оборони, а це і підрозділи ДПСУ, які знаходяться на передньому краї, а також інші складові, які посилюють ці напрями, мали всі можливості, щоб відбити будь-яку атаку, яка раптом відбудеться із цього напрямку, або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці", — підсумував речник ДПСУ.
4 квітня ДПСУ повідомляло, що на території Білорусі знаходиться понад 4 тисячі російських військових, які проходять там підготовку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на брифінгу сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Суспільне.
"Білорусь надає свою територію для російських військ. Зокрема, для проведення підготовки надає свій повітряний простір. Також відбуваються спільні навчання між підрозділами Білорусі та Росії. Але переважно російські військові задіяні там для підготовки", — сказав речник ДПСУ.
За його словами, після проведення підготовки у російських військах відбувається ротація.
"Нам відомо, що наразі відбулися такі заходи із виведення частини російських підрозділів з Білорусі на територію Росії, після завершення підготовки. Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових. Після початку цих заходів їхня кількість ще знизиться", — зауважив Демченко.
За даними ДПСУ з Білорусі виведуть близько 2 тисяч російських військових, які РФ надалі планує залучити до бойових дій на Донбасі. А у підрозділах білоруської армії, яка знаходиться у на прикордонних територіях з Україною, за словами Демченка "нічого не змінилося".
"Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону. Не змінені ні характер їх дій, ні їх кількість. Але, попри все це, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо ми розуміємо підступність противника", — каже Демченко.
ДПСУ робить все необхідне для укріплення лінії кордону і прикордоння. Як і раніше, з нашого боку відбуваються всі необхідні дії для укріплення як лінії кордону, так і прикордоння.
"Щоб всі складові Сил оборони, а це і підрозділи ДПСУ, які знаходяться на передньому краї, а також інші складові, які посилюють ці напрями, мали всі можливості, щоб відбити будь-яку атаку, яка раптом відбудеться із цього напрямку, або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці", — підсумував речник ДПСУ.
4 квітня ДПСУ повідомляло, що на території Білорусі знаходиться понад 4 тисячі російських військових, які проходять там підготовку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У музеї Волинської ікони організували виставку та майстеркласи на підтримку ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
РФ виведе з Білорусі близько 2 тисяч своїх солдатів для участі у боях на Донбасі, – ДПСУ
Сьогодні, 16:30
На Волині попрощалися із Героєм Олександром Ляшуком
Сьогодні, 16:14
Дуда анонсував передачу Україні ще чотирьох винищувачів МіГ-29
Сьогодні, 15:45
Медіа