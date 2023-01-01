У Білорусі на навчаннях перебуває близько 4 тисяч російських військових, – ДПСУ





Про це в етері телемарафону "Єдині новини" Андрій Демченко.



"На території Білорусі продовжують перебувати російські військові. За нашими даними, це трохи більш як чотири тисячі військовослужбовців. Ці дані дещо нижчі від тих, що були раніше, адже фактично російська армія зараз використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів", – сказав він.



Речник ДПСУ додав, що у російських підрозділах у Білорусі постійно відбувається ротація, – тих, хто пройшов підготовку, перекидають на територію Росії.



"На території Білорусі на цей момент немає того ударного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення на територію України", – зазначив Демченко.



За його словами, у прикордонній зоні не видно активності російської техніки та військових.



Нагадаємо, раніше ми писали, що



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