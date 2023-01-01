5 квітня на Волині: гортаючи календар

Тарас Літковець.



Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження та іменини 5 квітня, та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!



Окрім того, у православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.



Що не можна робити сьогодні:



- ухилятися від роботи;

- смітити і допускати безлад;

- ображати птахів;

- зло людям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 квітня, свій день народження святкує політолог, журналіст, викладач ВНУ імені Лесі Українки, боєць АТОІменини цього дня відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом.вітає усіх, хто святкує день народження та іменини 5 квітня, та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!Окрім того, у православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.- ухилятися від роботи;- смітити і допускати безлад;- ображати птахів;- зло людям.

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