5 квітня на Волині: гортаючи календар

5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 квітня, свій день народження святкує політолог, журналіст, викладач ВНУ імені Лесі Українки, боєць АТО Тарас Літковець.

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження та іменини 5 квітня, та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!

Окрім того, у православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.

Що не можна робити сьогодні:

- ухилятися від роботи;
- смітити і допускати безлад;
- ображати птахів;
- зло людям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, день народження, іменини, Тарас Літковець, 5 квітня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО
Сьогодні, 01:01
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 4 квітня
04 квітень, 23:17
На Волині мінусова температура у квітні була майже 40 років тому, – синоптики
04 квітень, 22:30
В «Інваспорті» прокоментували відсторонення паралімпійського чемпіона з Волині
04 квітень, 21:36
Схожі новини
4 квітня на Волині: гортаючи календар 4 квітня на Волині: гортаючи календар
04 квітень, 00:00
3 квітня на Волині: гортаючи календар 3 квітня на Волині: гортаючи календар
03 квітень, 00:00
2 квітня на Волині: гортаючи календар 2 квітня на Волині: гортаючи календар
02 квітень, 00:00
31 березня на Волині: гортаючи календар 31 березня на Волині: гортаючи календар
31 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО
Сьогодні, 01:01
 0
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 4 квітня
04 квітень, 23:17
 0
На Волині мінусова температура у квітні була майже 40 років тому, – синоптики
04 квітень, 22:30
 0
В «Інваспорті» прокоментували відсторонення паралімпійського чемпіона з Волині
04 квітень, 21:36
 0
Медіа
відео
1/8