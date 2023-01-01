5 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 5 квітня, свій день народження святкує політолог, журналіст, викладач ВНУ імені Лесі Українки, боєць АТО Тарас Літковець.
Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження та іменини 5 квітня, та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!
Окрім того, у православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.
Що не можна робити сьогодні:
- ухилятися від роботи;
- смітити і допускати безлад;
- ображати птахів;
- зло людям.
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Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження та іменини 5 квітня, та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті!
Окрім того, у православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.
Що не можна робити сьогодні:
- ухилятися від роботи;
- смітити і допускати безлад;
- ображати птахів;
- зло людям.
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