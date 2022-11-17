На Волині мінусова температура у квітні була майже 40 років тому, – синоптики





Про це розповіла Світлана Дриганюк.



З її слів, температурних рекордних відміток не фіксують. Значного підвищення температури, зазначила Світлана Дриганюк, до середини квітня не очікується.



"Завдяки циклонам, які почергово перетинають територію нашого краю, отакі спостерігаємо коливання температурного режиму. Майже до середини квітня особливого тепла, як би не хотілося жителям нашого краю, ми не спостерігаємо", – каже синоптикиня.



Найближчі три дні – 5, 6 та 7 квітня – на Волині прогнозують посилення вітру та збільшення опадів у вигляді мокрого снігу. На дорогах утримається ожеледиця, – сказала синоптикиня. Із 7 квітня температура повітря підніметься до 7-10 градусів тепла.







Попри такі погодні умови, в області вже розпочалася посівна робота ранніх ярих культур, які не бояться мінливості погодних умов, – сказав начальник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш. З його слів, для майбутнього урожаю тимчасове зниження температури повітря негативного впливу не матиме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Погодні коливання із переважанням мінусової температури в перших числах квітня на Волині були майже 40 років тому. Сніг і мороз нині зумовлений південними циклонами, яких у квітні буде чимало.Про це розповіла Суспільному провідна синоптикиня Волинського гідрометеоцентруЗ її слів, температурних рекордних відміток не фіксують. Значного підвищення температури, зазначила Світлана Дриганюк, до середини квітня не очікується."Завдяки циклонам, які почергово перетинають територію нашого краю, отакі спостерігаємо коливання температурного режиму. Майже до середини квітня особливого тепла, як би не хотілося жителям нашого краю, ми не спостерігаємо", – каже синоптикиня.Найближчі три дні – 5, 6 та 7 квітня – на Волині прогнозують посилення вітру та збільшення опадів у вигляді мокрого снігу. На дорогах утримається ожеледиця, – сказала синоптикиня. Із 7 квітня температура повітря підніметься до 7-10 градусів тепла.Попри такі погодні умови, в області вже розпочалася посівна робота ранніх ярих культур, які не бояться мінливості погодних умов, – сказав начальник відділу обласного управління агропромислового розвитку. З його слів, для майбутнього урожаю тимчасове зниження температури повітря негативного впливу не матиме.

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