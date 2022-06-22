CNN: Трампа арештували в Нью-Йорку, де йому оголосять кримінальне обвинувачення

CNN: Трампа арештували в Нью-Йорку, де йому оголосять кримінальне обвинувачення
45-й президент США Дональд Трамп прибув до окружної прокуратури Манхеттена штату Нью-Йорк, після чого, як очікується, йому в суді оголосять кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в прямій трансляції CNN.

Після прибуття до прокуратури Трампа формально арештували й помістили під варту до пред'явлення звинувачень. Під час арешту на Трампа не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів як колишній президент.

Очікується, що під час арешту в експрезидента США візьмуть відбитки пальців, хоча поки що неясно, чи буде зроблено його фотографію. Потім його приведуть до зали суду, де й пред'являть звинувачення.

Після цього Трампа, найімовірніше, відпустять з-під арешту в залі суду, водночас на нього можуть накласти обмеження - наприклад заборону певних публічних дій.

Перед оголошенням обвинувачення під будівлею суду в Манхеттені напередодні зібрались прихильники й опоненти 45-го президента США.

Як повідомлялось, Трамп – це перший в історії експрезидент США, якому будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

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Теги: Трамп, арешт, суд, США
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