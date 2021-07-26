В «Інваспорті» прокоментували відсторонення паралімпійського чемпіона з Волині

Сергій Ємельянов був відсторонений через те, що не перебував на зборах зі збірною за кордоном й не виконував тренерських настанов, кажуть в «Інваспорті». Через це контракт з ним припинено, проте на змаганнях з параканое спортсмен виступатиме за Грузію - його перехід країна погодила.



Про це у коментарі виданню Віктор Галан-Ващук.



Нагадаємо, раніше спортсмен-паралімпієць, переможець Паралімпійських Ігор, чемпіонатів Європи та світу із параканое Сергій Ємельянов повідомив, що оскільки він перебував в Україні, де волонтерив, й не тренувався за кордоном на зборах, його відсторонили від змагань.



За словами керівника регіонального центру, спортсмен відсторонений від участі у змаганнях через те, що не виконував вказівок головного тренера і не брав участь в навчально-тренувальних зборах збірної команди України.



Віктор Галан-Влащук розповідає, що на момент початку повномасштабного вторгнення спортсмени перебували на зборі. Більшість повернулася до України: хтось волонтерив, хтось забирав сім'ї. Проте з часом вони почали повертатися, щоб далі продовжувати свою спортивну кар'єру і на міжнародному рівні показувати незламність України.



«Тоді потрібно було готуватися до чемпіонату світу, який мав відбутися. Він (Сергій Ємельянов, - ред.) відмовився від збору, згодом було ще кілька, на які він теж не поїхав. Мотивував рішення тим, що займатиметься сам. Тренуватися самому абсурдно, тому що це параканое: необхідний сам човен, щоб за веслуванням спостерігав тренер тощо.



Це не влаштовувало ні тренера збірної, ні систему Інваспорту, тому що спортсмен сам готуватися до чемпіонату не може. Йому сказали: або ти готуєшся до чемпіонату зі збірною, або участі не братимеш. В результаті, його не допустив головний тренер, бо він не був підготовлений», - коментує Галан-Ващук



Очільник регіонального центру «Інваспорт» каже, що збірна повинна була його виключити зі складу, оскільки він не потрапив на чемпіонат, а отже - не виконав умови контракту. Зокрема, Віктор Галан-Ващук зауважує, що спортсмен-паралімпієць, переможець Паралімпійських Ігор, чемпіонатів Європи та світу із параканое Сергій Ємельянов виступатиме за іншу країну на наступних чемпіонатах.



«Україна погодила його перехід до іншої країни - Грузії. Хоч могла цього не робити, оскільки Сергій Ємельянов - паралімпійський чемпіон. Два роки тепер він повинен тренуватися в тій країні, за яку вирішив виступати. Шанс потрапити у нього є, але тільки на ігри, які відбудуться в Лос-Анджелесі. За Україну у Парижі він виступати на чемпіонаті не буде, а за іншу країну, куди перейшов, часто два роки недостатньо, щоб здійснити такий перехід», - пояснює керівник центру.



Заразом Галан-Ващук додає, що, як роботодавець український центр «Інваспорт» завершив контракт зі спортсменом спільним колегіальним рішенням.



«Це питання проговорювали з серпня 2022 року. В липні він мав бути на одному зборі - не з‘явився, потім знову. Далі почалися претензії й контракт завершили.



Після такого рішення автоматично призупиняються виплати стипендій: з березня цього року рішенням колегії призупинили обласну стипендію, рішенням комісії в Києві - державну», - продовжує він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від міжнародних змагань спортсмен-паралімпієць з Волинібув відсторонений через те, що не перебував на зборах зі збірною за кордоном й не виконував тренерських настанов, кажуть в «Інваспорті». Через це контракт з ним припинено, проте на змаганнях з параканое спортсмен виступатиме за Грузію - його перехід країна погодила.Про це у коментарі виданню ВСН сказав начальник регіонального центру «Інваспорт»Нагадаємо, раніше спортсмен-паралімпієць, переможець Паралімпійських Ігор, чемпіонатів Європи та світу із параканое Сергій Ємельянов повідомив, що оскільки він перебував в Україні, де волонтерив, й не тренувався за кордоном на зборах, його відсторонили від змагань.За словами керівника регіонального центру, спортсмен відсторонений від участі у змаганнях через те, що не виконував вказівок головного тренера і не брав участь в навчально-тренувальних зборах збірної команди України.Віктор Галан-Влащук розповідає, що на момент початку повномасштабного вторгнення спортсмени перебували на зборі. Більшість повернулася до України: хтось волонтерив, хтось забирав сім'ї. Проте з часом вони почали повертатися, щоб далі продовжувати свою спортивну кар'єру і на міжнародному рівні показувати незламність України.«Тоді потрібно було готуватися до чемпіонату світу, який мав відбутися. Він (Сергій Ємельянов, - ред.) відмовився від збору, згодом було ще кілька, на які він теж не поїхав. Мотивував рішення тим, що займатиметься сам. Тренуватися самому абсурдно, тому що це параканое: необхідний сам човен, щоб за веслуванням спостерігав тренер тощо.Це не влаштовувало ні тренера збірної, ні систему Інваспорту, тому що спортсмен сам готуватися до чемпіонату не може. Йому сказали: або ти готуєшся до чемпіонату зі збірною, або участі не братимеш. В результаті, його не допустив головний тренер, бо він не був підготовлений», - коментує Галан-ВащукОчільник регіонального центру «Інваспорт» каже, що збірна повинна була його виключити зі складу, оскільки він не потрапив на чемпіонат, а отже - не виконав умови контракту. Зокрема, Віктор Галан-Ващук зауважує, що спортсмен-паралімпієць, переможець Паралімпійських Ігор, чемпіонатів Європи та світу із параканое Сергій Ємельянов виступатиме за іншу країну на наступних чемпіонатах.«Україна погодила його перехід до іншої країни - Грузії. Хоч могла цього не робити, оскільки Сергій Ємельянов - паралімпійський чемпіон. Два роки тепер він повинен тренуватися в тій країні, за яку вирішив виступати. Шанс потрапити у нього є, але тільки на ігри, які відбудуться в Лос-Анджелесі. За Україну у Парижі він виступати на чемпіонаті не буде, а за іншу країну, куди перейшов, часто два роки недостатньо, щоб здійснити такий перехід», - пояснює керівник центру.Заразом Галан-Ващук додає, що, як роботодавець український центр «Інваспорт» завершив контракт зі спортсменом спільним колегіальним рішенням.«Це питання проговорювали з серпня 2022 року. В липні він мав бути на одному зборі - не з‘явився, потім знову. Далі почалися претензії й контракт завершили.Після такого рішення автоматично призупиняються виплати стипендій: з березня цього року рішенням колегії призупинили обласну стипендію, рішенням комісії в Києві - державну», - продовжує він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію