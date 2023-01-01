Добрі новини від ВолиньPost за 4 квітня
04 квітень, 23:17
Чотириста шостий вечір поспіль Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про добрі новини! Ми знаємо, наскільки нині важливо підтримувати бойовий дух, хоч і переконані, що нашу віру в Перемогу ніхто не похитне.
Для настрою ловіть підбірку позитиву! Сьогодні, 4 квітня, ми писали про таке:
Столтенберг запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро щороку
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти кожного року по 500 мільйонів євро для Комплексного пакета допомоги Україні.
Волинянка перемогла у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу
Волинянка Іванна Потапчук здобула перше місце у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Серед двадцяти команд із різних куточків України Волинська область, яку представляли наші спортсмени, зайняла почесну другу сходинку.
Захисники за добу знищили ще 530 окупантів
Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 175 690 (+530) осіб,
- танків – 3 627 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 697 (+3) од,
- РСЗВ – 528 (+1) од,
- засобів ППО – 280 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,
- спеціальної техніки – 298 (+0) од.
Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО
У Луцькому зоопарку представили власні поштові марки із зображеннями тварин і квітів. Дизайн працівники зоопарку розробили самі. Усього таких марок випустили майже 200.
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США готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України
Адміністрація США готує новий пакет військової допомоги для України, попередньо на суму $2,6 млрд, до якого можуть увійти радари, ракети для систем ППО, протитанкові засоби й логістична техніка.
У Луцьку інструктори тренувально-навчального центру «Тернове Поле» отримали нагороди від Залужного
«Ці військовослужбовці, яких ми сьогодні нагороджуємо, підготували понад 15 000 солдатів, наших захисників з абсолютно різних бригад (у тому числі з 14-ої бригади). Я переконаний, що ті знання, уміння та навички, які вони отримали в ході цих навчань, збережуть не одне життя та здоров'я військовослужбовців. Тому від себе особисто, від членів виконавчого комітету дякую вам за ті знання, уміння, навички та досвід, який ви передали нашим захисникам», – зазначив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Для настрою ловіть підбірку позитиву! Сьогодні, 4 квітня, ми писали про таке:
Столтенберг запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро щороку
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти кожного року по 500 мільйонів євро для Комплексного пакета допомоги Україні.
Волинянка перемогла у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу
Волинянка Іванна Потапчук здобула перше місце у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Серед двадцяти команд із різних куточків України Волинська область, яку представляли наші спортсмени, зайняла почесну другу сходинку.
Захисники за добу знищили ще 530 окупантів
Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 175 690 (+530) осіб,
- танків – 3 627 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 697 (+3) од,
- РСЗВ – 528 (+1) од,
- засобів ППО – 280 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,
- спеціальної техніки – 298 (+0) од.
Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО
У Луцькому зоопарку представили власні поштові марки із зображеннями тварин і квітів. Дизайн працівники зоопарку розробили самі. Усього таких марок випустили майже 200.
Натисніть на заголовок, аби переглянути сюжет колег
США готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України
Адміністрація США готує новий пакет військової допомоги для України, попередньо на суму $2,6 млрд, до якого можуть увійти радари, ракети для систем ППО, протитанкові засоби й логістична техніка.
У Луцьку інструктори тренувально-навчального центру «Тернове Поле» отримали нагороди від Залужного
«Ці військовослужбовці, яких ми сьогодні нагороджуємо, підготували понад 15 000 солдатів, наших захисників з абсолютно різних бригад (у тому числі з 14-ої бригади). Я переконаний, що ті знання, уміння та навички, які вони отримали в ході цих навчань, збережуть не одне життя та здоров'я військовослужбовців. Тому від себе особисто, від членів виконавчого комітету дякую вам за ті знання, уміння, навички та досвід, який ви передали нашим захисникам», – зазначив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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