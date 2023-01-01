Добрі новини від ВолиньPost за 4 квітня

Генеральний секретар НАТОзапропонував країнам-членам виділяти кожного року по 500 мільйонів євро для Комплексного пакета допомоги Україні.Волинянказдобула перше місце у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Серед двадцяти команд із різних куточків України Волинська область, яку представляли наші спортсмени, зайняла почесну другу сходинку.Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:- особового складу – близько 175 690 (+530) осіб,- танків – 3 627 (+8) од,- бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,- артилерійських систем – 2 697 (+3) од,- РСЗВ – 528 (+1) од,- засобів ППО – 280 (+0) од,- літаків – 306 (+0) од,- гелікоптерів – 291 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,- крилатих ракет – 911 (+0) од,- кораблів/катерів – 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,- спеціальної техніки – 298 (+0) од.У Луцькому зоопарку представили власні поштові марки із зображеннями тварин і квітів. Дизайн працівники зоопарку розробили самі. Усього таких марок випустили майже 200.Адміністрація США готує новий пакет військової допомоги для України, попередньо на суму $2,6 млрд, до якого можуть увійти радари, ракети для систем ППО, протитанкові засоби й логістична техніка.«Ці військовослужбовці, яких ми сьогодні нагороджуємо, підготували понад 15 000 солдатів, наших захисників з абсолютно різних бригад (у тому числі з 14-ої бригади). Я переконаний, що ті знання, уміння та навички, які вони отримали в ході цих навчань, збережуть не одне життя та здоров'я військовослужбовців. Тому від себе особисто, від членів виконавчого комітету дякую вам за ті знання, уміння, навички та досвід, який ви передали нашим захисникам», – зазначив міський голова Луцька