Волинянка перемогла у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу





Любешівська спортшкола посіла друге загальнокомандне місце, - повідомляє газета "Нове життя".



Відбувалися змагання упродовж 1 та 2 квітня у Вінниці. Загалом понад 250 учасників представили 19 областей нашої країни. Взяли участь у суперництві і спортсмени з Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.



Як розповіла директорка ДЮСШ Валентина Борисюк, Іванна Потапчук здобула перше місце на дистанції 5 кілометрів із результатом 17:18. Серед двадцяти команд із різних куточків України Волинська область, яку представляли наші спортсмени, зайняла почесну другу сходинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка Іванна Потапчук здобула перше місце у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу.Любешівська спортшкола посіла друге загальнокомандне місце, - повідомляє газета "Нове життя".Відбувалися змагання упродовж 1 та 2 квітня у Вінниці. Загалом понад 250 учасників представили 19 областей нашої країни. Взяли участь у суперництві і спортсмени з Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.Як розповіла директорка ДЮСШ Валентина Борисюк, Іванна Потапчук здобула перше місце на дистанції 5 кілометрів із результатом 17:18. Серед двадцяти команд із різних куточків України Волинська область, яку представляли наші спортсмени, зайняла почесну другу сходинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію