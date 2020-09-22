Волинянка перемогла у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу
Сьогодні, 02:17
Волинянка Іванна Потапчук здобула перше місце у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу.
Любешівська спортшкола посіла друге загальнокомандне місце, - повідомляє газета "Нове життя".
Відбувалися змагання упродовж 1 та 2 квітня у Вінниці. Загалом понад 250 учасників представили 19 областей нашої країни. Взяли участь у суперництві і спортсмени з Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.
Як розповіла директорка ДЮСШ Валентина Борисюк, Іванна Потапчук здобула перше місце на дистанції 5 кілометрів із результатом 17:18. Серед двадцяти команд із різних куточків України Волинська область, яку представляли наші спортсмени, зайняла почесну другу сходинку.
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Любешівська спортшкола посіла друге загальнокомандне місце, - повідомляє газета "Нове життя".
Відбувалися змагання упродовж 1 та 2 квітня у Вінниці. Загалом понад 250 учасників представили 19 областей нашої країни. Взяли участь у суперництві і спортсмени з Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.
Як розповіла директорка ДЮСШ Валентина Борисюк, Іванна Потапчук здобула перше місце на дистанції 5 кілометрів із результатом 17:18. Серед двадцяти команд із різних куточків України Волинська область, яку представляли наші спортсмени, зайняла почесну другу сходинку.
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