Волинянка перемогла у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу

Волинянка перемогла у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу
Волинянка Іванна Потапчук здобула перше місце у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу.

Любешівська спортшкола посіла друге загальнокомандне місце, - повідомляє газета "Нове життя".

Відбувалися змагання упродовж 1 та 2 квітня у Вінниці. Загалом понад 250 учасників представили 19 областей нашої країни. Взяли участь у суперництві і спортсмени з Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи.

Як розповіла директорка ДЮСШ Валентина Борисюк, Іванна Потапчук здобула перше місце на дистанції 5 кілометрів із результатом 17:18. Серед двадцяти команд із різних куточків України Волинська область, яку представляли наші спортсмени, зайняла почесну другу сходинку.

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Теги: Волинь, Луцьк, Любешів, спорт
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