Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО

Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО
У Луцькому зоопарку представили власні поштові марки із зображеннями тварин і квітів.

Дизайн працівники зоопарку розробили самі, – розповіла Суспільному директорка Людмила Денисенко.

Усього випустили майже 200 марок.

"Це буде популяризацією нашого закладу і міста Луцька, яке є і як привабливий туристичний об'єкт", – зазначила Людмила Денисенко.

На марках зображені тварини зоопарку, на блоці марок – квіти, які зі слів директорки, теж стали візитівкою комунального закладу.

Розробляючи дизайн марок використали світлини зоопарку. Серед тварин, які потрапили на зображення марки – шляхетний олень "Марчик", який на знімках ще має роги. "Так, як зараз весна, то минулорічні роги він уже скинув", – пояснила директорка.
Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО

Марки надрукували за власні кошти. Усі виручені від продажу гроші спрямують у бюджет комунального підприємства.


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Теги: Волинь, Луцьк, зоопарк, марки
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