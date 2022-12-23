Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
У Луцькому зоопарку представили власні поштові марки із зображеннями тварин і квітів.
Дизайн працівники зоопарку розробили самі, – розповіла Суспільному директорка Людмила Денисенко.
Усього випустили майже 200 марок.
"Це буде популяризацією нашого закладу і міста Луцька, яке є і як привабливий туристичний об'єкт", – зазначила Людмила Денисенко.
На марках зображені тварини зоопарку, на блоці марок – квіти, які зі слів директорки, теж стали візитівкою комунального закладу.
Розробляючи дизайн марок використали світлини зоопарку. Серед тварин, які потрапили на зображення марки – шляхетний олень "Марчик", який на знімках ще має роги. "Так, як зараз весна, то минулорічні роги він уже скинув", – пояснила директорка.
Марки надрукували за власні кошти. Усі виручені від продажу гроші спрямують у бюджет комунального підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Дизайн працівники зоопарку розробили самі, – розповіла Суспільному директорка Людмила Денисенко.
Усього випустили майже 200 марок.
"Це буде популяризацією нашого закладу і міста Луцька, яке є і як привабливий туристичний об'єкт", – зазначила Людмила Денисенко.
На марках зображені тварини зоопарку, на блоці марок – квіти, які зі слів директорки, теж стали візитівкою комунального закладу.
Розробляючи дизайн марок використали світлини зоопарку. Серед тварин, які потрапили на зображення марки – шляхетний олень "Марчик", який на знімках ще має роги. "Так, як зараз весна, то минулорічні роги він уже скинув", – пояснила директорка.
Марки надрукували за власні кошти. Усі виручені від продажу гроші спрямують у бюджет комунального підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
В Україні суттєво подорожчає великодній кошик
Сьогодні, 03:41
4 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа