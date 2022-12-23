Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО





Дизайн працівники зоопарку розробили самі, – розповіла Людмила Денисенко.



Усього випустили майже 200 марок.



"Це буде популяризацією нашого закладу і міста Луцька, яке є і як привабливий туристичний об'єкт", – зазначила Людмила Денисенко.



На марках зображені тварини зоопарку, на блоці марок – квіти, які зі слів директорки, теж стали візитівкою комунального закладу.



Розробляючи дизайн марок використали світлини зоопарку. Серед тварин, які потрапили на зображення марки – шляхетний олень "Марчик", який на знімках ще має роги. "Так, як зараз весна, то минулорічні роги він уже скинув", – пояснила директорка.



Марки надрукували за власні кошти. Усі виручені від продажу гроші спрямують у бюджет комунального підприємства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому зоопарку представили власні поштові марки із зображеннями тварин і квітів.Дизайн працівники зоопарку розробили самі, – розповіла Суспільному директоркаУсього випустили майже 200 марок."Це буде популяризацією нашого закладу і міста Луцька, яке є і як привабливий туристичний об'єкт", – зазначила Людмила Денисенко.На марках зображені тварини зоопарку, на блоці марок – квіти, які зі слів директорки, теж стали візитівкою комунального закладу.Розробляючи дизайн марок використали світлини зоопарку. Серед тварин, які потрапили на зображення марки – шляхетний олень "Марчик", який на знімках ще має роги. "Так, як зараз весна, то минулорічні роги він уже скинув", – пояснила директорка.Марки надрукували за власні кошти. Усі виручені від продажу гроші спрямують у бюджет комунального підприємства.

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