США готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України
Сьогодні, 06:31
США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на онлайн-брифінгу 3 квітня, повідомляє "Гордон".
Він не розкрив складу нового траншу, але повідомив, що йдеться про найближчі кілька днів.
"Я думаю, ви побачите, що ще один прийде цього тижня. У мене немає подробиць, щоб повідомити вам точні строки цього. Але ми старанно працювали з моменту останнього <пакету>, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже, дуже скоро", – сказав він.
31 березня Reuters повідомило, що адміністрація США готує новий пакет військової допомоги для України, попередньо на суму $2,6 млрд, до якого можуть увійти радари, ракети для систем ППО, протитанкові засоби й логістична техніка.
"Очікують, що до переліку озброєння також увійдуть пів дюжини різних типів боєприпасів, зокрема танкових", – зазначало агентство.
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Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на онлайн-брифінгу 3 квітня, повідомляє "Гордон".
Він не розкрив складу нового траншу, але повідомив, що йдеться про найближчі кілька днів.
"Я думаю, ви побачите, що ще один прийде цього тижня. У мене немає подробиць, щоб повідомити вам точні строки цього. Але ми старанно працювали з моменту останнього <пакету>, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже, дуже скоро", – сказав він.
31 березня Reuters повідомило, що адміністрація США готує новий пакет військової допомоги для України, попередньо на суму $2,6 млрд, до якого можуть увійти радари, ракети для систем ППО, протитанкові засоби й логістична техніка.
"Очікують, що до переліку озброєння також увійдуть пів дюжини різних типів боєприпасів, зокрема танкових", – зазначало агентство.
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