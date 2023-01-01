США готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України





Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на онлайн-брифінгу 3 квітня, повідомляє



Він не розкрив складу нового траншу, але повідомив, що йдеться про найближчі кілька днів.



"Я думаю, ви побачите, що ще один прийде цього тижня. У мене немає подробиць, щоб повідомити вам точні строки цього. Але ми старанно працювали з моменту останнього <пакету>, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже, дуже скоро", – сказав він.



31 березня Reuters повідомило, що адміністрація США готує новий пакет військової допомоги для України, попередньо на суму $2,6 млрд, до якого можуть увійти радари, ракети для систем ППО, протитанкові засоби й логістична техніка.



"Очікують, що до переліку озброєння також увійдуть пів дюжини різних типів боєприпасів, зокрема танкових", – зазначало агентство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України.Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки СШАна онлайн-брифінгу 3 квітня, повідомляє "Гордон" Він не розкрив складу нового траншу, але повідомив, що йдеться про найближчі кілька днів."Я думаю, ви побачите, що ще один прийде цього тижня. У мене немає подробиць, щоб повідомити вам точні строки цього. Але ми старанно працювали з моменту останнього <пакету>, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже, дуже скоро", – сказав він.31 березня Reuters повідомило, що адміністрація США готує новий пакет військової допомоги для України, попередньо на суму $2,6 млрд, до якого можуть увійти радари, ракети для систем ППО, протитанкові засоби й логістична техніка."Очікують, що до переліку озброєння також увійдуть пів дюжини різних типів боєприпасів, зокрема танкових", – зазначало агентство.

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