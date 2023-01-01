США готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України

США готуються оголосити новий пакет військової допомоги для України
США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на онлайн-брифінгу 3 квітня, повідомляє "Гордон".

Він не розкрив складу нового траншу, але повідомив, що йдеться про найближчі кілька днів.

"Я думаю, ви побачите, що ще один прийде цього тижня. У мене немає подробиць, щоб повідомити вам точні строки цього. Але ми старанно працювали з моменту останнього <пакету>, щоб розробити наступний, і наступний буде дуже, дуже скоро", – сказав він.

31 березня Reuters повідомило, що адміністрація США готує новий пакет військової допомоги для України, попередньо на суму $2,6 млрд, до якого можуть увійти радари, ракети для систем ППО, протитанкові засоби й логістична техніка.

"Очікують, що до переліку озброєння також увійдуть пів дюжини різних типів боєприпасів, зокрема танкових", – зазначало агентство.

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Теги: Україна, США, допомога, війна
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