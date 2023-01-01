У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини
Сьогодні, 08:35
У 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині служать п'ятеро чоловіків, які є не тільки побратимами, а й родичами.
Про це повідомляють у 100 ОБрТрО Волині.
Бійця по центру (на головному фото) звати Андрій, він є кулеметником роти вогневої підтримки Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони. А навколо Андрія – його бойові побратими… і близькі родичі! – А саме: батько Володимир, тесть Петро, брат тестя Костянтин і швагро Владислав!
Родина разом прийшла до військкомату, щойно дізнавшись про широкомасштабне вторгнення. Вони вже понад рік несуть службу пліч-о-пліч і мріють разом повернутися до рідного Володимира з Перемогою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у 100 ОБрТрО Волині.
Бійця по центру (на головному фото) звати Андрій, він є кулеметником роти вогневої підтримки Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони. А навколо Андрія – його бойові побратими… і близькі родичі! – А саме: батько Володимир, тесть Петро, брат тестя Костянтин і швагро Владислав!
Родина разом прийшла до військкомату, щойно дізнавшись про широкомасштабне вторгнення. Вони вже понад рік несуть службу пліч-о-пліч і мріють разом повернутися до рідного Володимира з Перемогою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини
Сьогодні, 08:35
Представників УПЦ МП можуть виселити з Почаївської лаври
Сьогодні, 07:33
Луцький зоопарк випустив власні поштові марки. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
В Україні суттєво подорожчає великодній кошик
Сьогодні, 03:41
Медіа