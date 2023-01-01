У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини

У 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині служать п'ятеро чоловіків, які є не тільки побратимами, а й родичами.Про це повідомляють у 100 ОБрТрО Волині.Бійця по центру (на головному фото) звати Андрій, він є кулеметником роти вогневої підтримки Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони. А навколо Андрія – його бойові побратими… і близькі родичі! – А саме: батько Володимир, тесть Петро, брат тестя Костянтин і швагро Владислав!Родина разом прийшла до військкомату, щойно дізнавшись про широкомасштабне вторгнення. Вони вже понад рік несуть службу пліч-о-пліч і мріють разом повернутися до рідного Володимира з Перемогою!