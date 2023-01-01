У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини

У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини
У 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині служать п'ятеро чоловіків, які є не тільки побратимами, а й родичами.

Про це повідомляють у 100 ОБрТрО Волині.

Бійця по центру (на головному фото) звати Андрій, він є кулеметником роти вогневої підтримки Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони. А навколо Андрія – його бойові побратими… і близькі родичі! – А саме: батько Володимир, тесть Петро, брат тестя Костянтин і швагро Владислав!

Родина разом прийшла до військкомату, щойно дізнавшись про широкомасштабне вторгнення. Вони вже понад рік несуть службу пліч-о-пліч і мріють разом повернутися до рідного Володимира з Перемогою!

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Теги: Волинь, тероборона, 100 ОБрТрО, війна
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