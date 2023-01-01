Курс валют у Луцьку 4 квітня
Сьогодні, 09:00
4 квітня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.60.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.36, а продають за – 40.78.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,78.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.36, а продають за – 40.78.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,78.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Бойчук
Сьогодні, 09:21
Захисники за добу знищили ще 530 окупантів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 4 квітня
Сьогодні, 09:00
У теробороні Волині служать 5 чоловіків з однієї родини
Сьогодні, 08:35
Медіа