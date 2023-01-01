Захисники за добу знищили ще 530 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,



танків – 3 627 (+8) од,



бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,



артилерійських систем – 2 697 (+3) од,



РСЗВ – 528 (+1) од,



засобів ППО – 280 (+0) од,



літаків – 306 (+0) од,



гелікоптерів – 291 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,



спеціальної техніки – 298 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,танків – 3 627 (+8) од,бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,артилерійських систем – 2 697 (+3) од,РСЗВ – 528 (+1) од,засобів ППО – 280 (+0) од,літаків – 306 (+0) од,гелікоптерів – 291 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,спеціальної техніки – 298 (+0) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію