Захисники за добу знищили ще 530 окупантів
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Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,
танків – 3 627 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,
артилерійських систем – 2 697 (+3) од,
РСЗВ – 528 (+1) од,
засобів ППО – 280 (+0) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,
спеціальної техніки – 298 (+0) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,
танків – 3 627 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,
артилерійських систем – 2 697 (+3) од,
РСЗВ – 528 (+1) од,
засобів ППО – 280 (+0) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,
спеціальної техніки – 298 (+0) од.
Дані уточнюються.
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