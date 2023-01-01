Захисники за добу знищили ще 530 окупантів

Захисники за добу знищили ще 530 окупантів
Росія у війні проти України втратила уже 175 690 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 175 690 (+530) осіб ліквідовано,

танків – 3 627 (+8) од,

бойових броньованих машин – 6 999 (+6) од,

артилерійських систем – 2 697 (+3) од,

РСЗВ – 528 (+1) од,

засобів ППО – 280 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9) од,

спеціальної техніки – 298 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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