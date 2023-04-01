Росіяни просуваються у центр Бахмута, – ISW

Росіяни просуваються у центр Бахмута, – ISW
Найманці ПВК "Вагнер" захопили будівлю адміністрації Бахмута, російські сили просуваються у центр міста, стверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Про це йдеться у звіті ISW, пише Українська правда.

Деталі: Експерти інституту підтвердили дані російських джерел про те, що сили ПВК "Вагнер" зуміли захопити адмінбудівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута.

За даними ISW, 3 квітня росіяни продовжили просуватися в центр міста.

"ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового", – наголосили в інституті.

В ISW додали, що представники ЗСУ підтверджують, що разом із "вагнерівцями" в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ.

Нагадаємо, що за даними Генштабу в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Бахмут
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