Росіяни просуваються у центр Бахмута, – ISW
Сьогодні, 09:25
Найманці ПВК "Вагнер" захопили будівлю адміністрації Бахмута, російські сили просуваються у центр міста, стверджують аналітики Інституту вивчення війни.
Про це йдеться у звіті ISW, пише Українська правда.
Деталі: Експерти інституту підтвердили дані російських джерел про те, що сили ПВК "Вагнер" зуміли захопити адмінбудівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута.
За даними ISW, 3 квітня росіяни продовжили просуватися в центр міста.
"ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового", – наголосили в інституті.
В ISW додали, що представники ЗСУ підтверджують, що разом із "вагнерівцями" в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ.
Нагадаємо, що за даними Генштабу в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
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Про це йдеться у звіті ISW, пише Українська правда.
Деталі: Експерти інституту підтвердили дані російських джерел про те, що сили ПВК "Вагнер" зуміли захопити адмінбудівлю міськради Бахмута. Аналітики посилаються на кадри з російським прапором на горі уламків зруйнованої адміністрації Бахмута.
За даними ISW, 3 квітня росіяни продовжили просуватися в центр міста.
"ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через густонаселені райони міста в напрямку Хромового", – наголосили в інституті.
В ISW додали, що представники ЗСУ підтверджують, що разом із "вагнерівцями" в Бахмуті дедалі активніше діють регулярні російські війська, зокрема ВДВ.
Нагадаємо, що за даними Генштабу в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
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