У Луцьку запрацював пункт реєстрації на національний мультипредметний тест: як скористатися послугами

У Луцьку запрацював пункт реєстрації на національний мультипредметний тест: як скористатися послугами
На базі Волинського інституту післядипломної освіти розпочав роботу пункт реєстрації на національний мультипредметний тест. Ним можуть скористатися усі охочі.

Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.

Скористатися пунктом для реєстрації на НМТ, яка стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня, можна щобудня з 10:00 до 16:00 з перервою у період із 13:00 до 14:00. Пункт діє у кабінеті № 28 інституту, де обладнали ноутбуки з під'єднаним інтернетом.

Зі слів Алли Корнейко, для реєстрації на тестування потрібно мати такі документи: паспорт, картка платника податків, довідка з місця навчання чи свідоцтво про повну загальну середню освіту.

До 7 травня можна внести зміни в персональному кабінеті, куди надалі буде надходити підтвердження реєстрації і згенерований сертифікат, який учасник має роздрукувати.

"Я прошу наших учасників одразу пильнувати, щоб внести саме ті дані. Номер ідентифікаційного коду, серія паспорта є парольними для входу на особисту сторінку. Надійде інформація про пункт тестування, про місце або країну, бо тестування, як і торік буде не лише в Україні, а й інших країнах", – каже Алла Корнейко.

Торік випускників реєстрували в школі, а цього року учасники НМТ реєструються самостійно. Одним із тих, хто вже встиг внести свої дані в базу, став одинадцятикласник Гліб Товстенюк. Школяр зареєструвався вдома, адже через змішане навчання у школі нині здобуває знання в онлайн форматі.

Говорить: із предметами, які здаватиме під час основної сесії, визначився, а вищу освіту планує здобувати в Україні.
У Луцьку запрацював пункт реєстрації на національний мультипредметний тест: як скористатися послугами

"Я щодня робив різні вправи з предметів, які я обрав, це українська мова, математика та англійська. Для мене є важчими деякі теми з математики і декілька тем з української. В англійській я добре вправляюся, бо вчу її змалечку", – сказав лучанин.

Довідково: Реєстрація вступників відбувається за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Теги: Луцьк, НМТ
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