У Луцьку запрацював пункт реєстрації на національний мультипредметний тест: як скористатися послугами





Про це розповіла Алла Корнейко.



Скористатися пунктом для реєстрації на НМТ, яка стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня, можна щобудня з 10:00 до 16:00 з перервою у період із 13:00 до 14:00. Пункт діє у кабінеті № 28 інституту, де обладнали ноутбуки з під'єднаним інтернетом.



Зі слів Алли Корнейко, для реєстрації на тестування потрібно мати такі документи: паспорт, картка платника податків, довідка з місця навчання чи свідоцтво про повну загальну середню освіту.



До 7 травня можна внести зміни в персональному кабінеті, куди надалі буде надходити підтвердження реєстрації і згенерований сертифікат, який учасник має роздрукувати.



"Я прошу наших учасників одразу пильнувати, щоб внести саме ті дані. Номер ідентифікаційного коду, серія паспорта є парольними для входу на особисту сторінку. Надійде інформація про пункт тестування, про місце або країну, бо тестування, як і торік буде не лише в Україні, а й інших країнах", – каже Алла Корнейко.



Торік випускників реєстрували в школі, а цього року учасники НМТ реєструються самостійно. Одним із тих, хто вже встиг внести свої дані в базу, став одинадцятикласник Гліб Товстенюк. Школяр зареєструвався вдома, адже через змішане навчання у школі нині здобуває знання в онлайн форматі.



Говорить: із предметами, які здаватиме під час основної сесії, визначився, а вищу освіту планує здобувати в Україні.



"Я щодня робив різні вправи з предметів, які я обрав, це українська мова, математика та англійська. Для мене є важчими деякі теми з математики і декілька тем з української. В англійській я добре вправляюся, бо вчу її змалечку", – сказав лучанин.



Довідково: Реєстрація вступників відбувається за допомогою спеціального сервісу на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На базі Волинського інституту післядипломної освіти розпочав роботу пункт реєстрації на національний мультипредметний тест. Ним можуть скористатися усі охочі.Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в областіСкористатися пунктом для реєстрації на НМТ, яка стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня, можна щобудня з 10:00 до 16:00 з перервою у період із 13:00 до 14:00. Пункт діє у кабінеті № 28 інституту, де обладнали ноутбуки з під'єднаним інтернетом.Зі слів Алли Корнейко, для реєстрації на тестування потрібно мати такі документи: паспорт, картка платника податків, довідка з місця навчання чи свідоцтво про повну загальну середню освіту.До 7 травня можна внести зміни в персональному кабінеті, куди надалі буде надходити підтвердження реєстрації і згенерований сертифікат, який учасник має роздрукувати."Я прошу наших учасників одразу пильнувати, щоб внести саме ті дані. Номер ідентифікаційного коду, серія паспорта є парольними для входу на особисту сторінку. Надійде інформація про пункт тестування, про місце або країну, бо тестування, як і торік буде не лише в Україні, а й інших країнах", – каже Алла Корнейко.Торік випускників реєстрували в школі, а цього року учасники НМТ реєструються самостійно. Одним із тих, хто вже встиг внести свої дані в базу, став одинадцятикласник Гліб Товстенюк. Школяр зареєструвався вдома, адже через змішане навчання у школі нині здобуває знання в онлайн форматі.Говорить: із предметами, які здаватиме під час основної сесії, визначився, а вищу освіту планує здобувати в Україні."Я щодня робив різні вправи з предметів, які я обрав, це українська мова, математика та англійська. Для мене є важчими деякі теми з математики і декілька тем з української. В англійській я добре вправляюся, бо вчу її змалечку", – сказав лучанин.Реєстрація вступників відбувається за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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