ППО знищила вночі 14 безпілотників росіян, − Повітряні сили





Про це



"Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».



Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.



Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів»", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 4 квітня російські окупанти атакували Україну безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”.Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ."Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів»", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Польща передала Україні перші МіГ-29

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