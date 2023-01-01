ППО знищила вночі 14 безпілотників росіян, − Повітряні сили

ППО знищила вночі 14 безпілотників росіян, − Повітряні сили
Уночі 4 квітня російські окупанти атакували Україну безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Польща передала Україні перші МіГ-29.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку запрацював пункт реєстрації на національний мультипредметний тест: як скористатися послугами
Сьогодні, 10:05
ППО знищила вночі 14 безпілотників росіян, − Повітряні сили
Сьогодні, 09:30
Росіяни просуваються у центр Бахмута, – ISW
Сьогодні, 09:25
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Бойчук
Сьогодні, 09:21
Захисники за добу знищили ще 530 окупантів
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Росіяни просуваються у центр Бахмута, – ISW Росіяни просуваються у центр Бахмута, – ISW
Сьогодні, 09:25
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Бойчук На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Бойчук
Сьогодні, 09:21
Захисники за добу знищили ще 530 окупантів Захисники за добу знищили ще 530 окупантів
Сьогодні, 09:10
На полігонах Білорусі продовжується підготовка російських військ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ На полігонах Білорусі продовжується підготовка російських військ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку запрацював пункт реєстрації на національний мультипредметний тест: як скористатися послугами
Сьогодні, 10:05
 0
ППО знищила вночі 14 безпілотників росіян, − Повітряні сили
Сьогодні, 09:30
 0
Росіяни просуваються у центр Бахмута, – ISW
Сьогодні, 09:25
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Бойчук
Сьогодні, 09:21
 0
Захисники за добу знищили ще 530 окупантів
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8