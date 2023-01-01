ППО знищила вночі 14 безпілотників росіян, − Повітряні сили
Сьогодні, 09:30
Уночі 4 квітня російські окупанти атакували Україну безпілотниками іранського виробництва “Shahed-136/131”.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».
Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів»", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Польща передала Україні перші МіГ-29.
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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131».
Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 14 «шахедів»", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Польща передала Україні перші МіГ-29.
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