На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Бойчук
Сьогодні, 09:21
Війна забрала життя захисника з Люблинецької громади Юрія Бойчука.
Про це повідомили у громаді.
"Наш захисник, Бойчук Юрій Сергійович, 1984 року народження, 25 лютого 2022-го вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю. Він загинув 2 квітня внаслідок наїзду на міну поблизу н. п. Дробишеве Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Страшна, холодна, безжальна, непідкупна війна забрала сина, чоловіка, батька, побратима. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Наш захисник, Бойчук Юрій Сергійович, 1984 року народження, 25 лютого 2022-го вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю. Він загинув 2 квітня внаслідок наїзду на міну поблизу н. п. Дробишеве Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Страшна, холодна, безжальна, непідкупна війна забрала сина, чоловіка, батька, побратима. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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