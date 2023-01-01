На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Бойчук

На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Бойчук
Війна забрала життя захисника з Люблинецької громади Юрія Бойчука.

Про це повідомили у громаді.

"Наш захисник, Бойчук Юрій Сергійович, 1984 року народження, 25 лютого 2022-го вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю. Він загинув 2 квітня внаслідок наїзду на міну поблизу н. п. Дробишеве Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Страшна, холодна, безжальна, непідкупна війна забрала сина, чоловіка, батька, побратима. Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав рідну Україну та кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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