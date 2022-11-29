На Закарпатті затримали 20-річного ухилянта з Волині з підробленими документами

На Закарпатті затримали 20-річного ухилянта з Волині з підробленими документами
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили 20-річного волинянина, який намагався виїхати в Угорщину за документами з ознаками підробки.

По це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.

Так, в пункті пропуску «Лужанка» під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили сфальшовану довідку для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Довідку з ознаками підробки надав 20-річний волинянин.

Про наявність у діях ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області.
На Закарпатті затримали 20-річного ухилянта з Волині з підробленими документами

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до даного правопорушення. Для подальшого прийняття правового рішення, правопорушників передали співробітникам поліції.

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Теги: Волинянин, кордон, Угорщина
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Коментарі 2
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Як з Волині, то ухилянт. А як понаприїжджають зі сходу, бо вбивати не можуть, то це цяця. Нехай пиздують свої областя захищати, а не гуляють ті східнякі.
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Дитина ще зовсім. Молодим треба жити. Справжні ухилянти сидять у гарних теплих кабінетах з великими зарплатами і пільгами
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