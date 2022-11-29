На Закарпатті затримали 20-річного ухилянта з Волині з підробленими документами





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Так, в пункті пропуску «Лужанка» під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили сфальшовану довідку для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Довідку з ознаками підробки надав 20-річний волинянин.



Про наявність у діях ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області.



Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до даного правопорушення. Для подальшого прийняття правового рішення, правопорушників передали співробітникам поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили 20-річного волинянина, який намагався виїхати в Угорщину за документами з ознаками підробки.По це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у фейсбуці.Так, в пункті пропуску «Лужанка» під час перевірки документів у громадян, які прямували за кордон, прикордонники виявили сфальшовану довідку для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Довідку з ознаками підробки надав 20-річний волинянин.Про наявність у діях ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області.Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до даного правопорушення. Для подальшого прийняття правового рішення, правопорушників передали співробітникам поліції.

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