У Луцьку зарізали 44-річного чоловіка

Учора, 3 квітня, на вулиці Шота Руставелі у Луцьку поранили чоловіка. 44-річний потерпілий ще встиг самостійно викликати швидку, його госпіталізували, однак у медзакладі він помер.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції. Поліцейські оперативно переглянули камери відеоспостереження, опитали мешканців прилеглих територій та з’ясували, що потерпілий перед цим гостював у своїх знайомих.Оглянувши помешкання вказаних людей, у раковині вони виявили ніж із, ймовірно, кров’ю.Як виявилось, завдав удар ножем в ділянку грудної клітки 54-річний товариш потерпілого під час конфлікту за чаркою. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмиснику.