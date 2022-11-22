У Луцьку зарізали 44-річного чоловіка

У Луцьку зарізали 44-річного чоловіка
Учора, 3 квітня, на вулиці Шота Руставелі у Луцьку поранили чоловіка. 44-річний потерпілий ще встиг самостійно викликати швидку, його госпіталізували, однак у медзакладі він помер.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції. Поліцейські оперативно переглянули камери відеоспостереження, опитали мешканців прилеглих територій та з’ясували, що потерпілий перед цим гостював у своїх знайомих.

Оглянувши помешкання вказаних людей, у раковині вони виявили ніж із, ймовірно, кров’ю.

Як виявилось, завдав удар ножем в ділянку грудної клітки 54-річний товариш потерпілого під час конфлікту за чаркою. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмиснику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зарізали чоловіка, вбивство, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за добу сталося 9 ДТП
Сьогодні, 11:18
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат
Сьогодні, 11:07
У Луцьку зарізали 44-річного чоловіка
Сьогодні, 10:47
«У Києві встановлюють новітню систему оповіщення про повітряну тривогу», – Кличко
Сьогодні, 10:30
На Закарпатті затримали 20-річного ухилянта з Волині з підробленими документами
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років Лучанин, який зарізав сусіда, втрапив за ґрати на 9 років
27 березень, 16:46
Застрелене подружжя у квартирі Луцька: яку версію розглядає поліція Застрелене подружжя у квартирі Луцька: яку версію розглядає поліція
16 січень, 15:00
На понад 7 років засудили лучанина, який у січні побив до смерті знайомого На понад 7 років засудили лучанина, який у січні побив до смерті знайомого
22 листопад, 2022, 17:40
Вбивцю чоловіку на Північному ринку взяли під варту Вбивцю чоловіку на Північному ринку взяли під варту
06 жовтень, 2022, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія застосовує до 20 керованих авіабомб на добу, – Повітряні сили
Сьогодні, 11:45
 0
У Луцьку за добу сталося 9 ДТП
Сьогодні, 11:18
 0
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат
Сьогодні, 11:07
 0
У Луцьку зарізали 44-річного чоловіка
Сьогодні, 10:47
 0
«У Києві встановлюють новітню систему оповіщення про повітряну тривогу», – Кличко
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8