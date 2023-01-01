У Луцьку за добу сталося 9 ДТП

3 квітня у Луцьку зафіксували 9 дорожньо-транспортних пригод.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На щастя, більшість з них закінчилися лише незначними пошкодженнями транспортних засобів і водії склали європротокол, однак у двох випадках травми отримали люди."Друзі, ожеледиця чи снігопад — це не причина автопригоди. Саме водії, сідаючи за кермо, зобов’язані враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття і під час руху зважати на ці фактори.Завжди будьте пильними на дорозі та дотримуйтеся всіх правил керування у негоду: зберігайте безпечну швидкість, дистанцію, інтервал, заздалегідь гальмуйте та рухайтеся з увімкненими фарами", - кажуть у поліції.