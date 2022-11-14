В УПЦ МП прокоментували справу щодо митрополита Павла





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В УПЦ стверджують, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України митрополит Павел «завжди засуджував збройну агресію, молився за мир, здоров’я воїнів Збройних сил України та усіх, хто постраждав від війни».



«Митрополит Павел вважає, що кримінальне провадження відносно нього сфабриковано та спрямоване на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, монахів та парафіян», — йдеться у повідомленні.



В УПЦ МП зазначили, що право на справедливий суд займає основне місце у системі глобальних цінностей демократичного суспільства, тому вони сподіваються «на неупередженість, повноту досудового розслідування та справедливого судового розгляду у кримінальному провадженні».



1 квітня Шевченківський райсуд Києва призначив екснастоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.



Водночас суд відхилив клопотання прокуратури про заборону Павлу використовувати соцмережі для спілкування з вірянами.



Суд щодо обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу відбувся після того, як у суботу, 1 квітня, СБУ повідомила йому про підозру за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) та виправдання й заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436−2 ККУ).



СБУ опублікувала перехоплені записи розмов Павла, що стали доказами для звинувачень. Крім того, у будинку Павла провели обшуки, а його самого викликали на допит.



Павло під час засідання суду заявив, що це «політична справа» і він «ніколи не був на боці агресії».



Підозру митрополиту Павлу оголосили на тлі того, як УПЦ (Московського патріархату) так і не звільнила Києво-Печерську лавру попри розірвання державним заповідником договору про оренду.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники УПЦ МП, коментуючи справу щодо екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла, заявили, що він «завжди засуджував збройну агресію» і вони очікують на «справедливий судовий розгляд».Про це йдеться у заяві УПЦ МП у вівторок, 4 квітня.В УПЦ стверджують, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України митрополит Павел «завжди засуджував збройну агресію, молився за мир, здоров’я воїнів Збройних сил України та усіх, хто постраждав від війни».«Митрополит Павел вважає, що кримінальне провадження відносно нього сфабриковано та спрямоване на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, монахів та парафіян», — йдеться у повідомленні.В УПЦ МП зазначили, що право на справедливий суд займає основне місце у системі глобальних цінностей демократичного суспільства, тому вони сподіваються «на неупередженість, повноту досудового розслідування та справедливого судового розгляду у кримінальному провадженні».1 квітня Шевченківський райсуд Києва призначив екснастоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.Водночас суд відхилив клопотання прокуратури про заборону Павлу використовувати соцмережі для спілкування з вірянами.Суд щодо обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу відбувся після того, як у суботу, 1 квітня, СБУ повідомила йому про підозру за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) та виправдання й заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436−2 ККУ).СБУ опублікувала перехоплені записи розмов Павла, що стали доказами для звинувачень. Крім того, у будинку Павла провели обшуки, а його самого викликали на допит.Павло під час засідання суду заявив, що це «політична справа» і він «ніколи не був на боці агресії».Підозру митрополиту Павлу оголосили на тлі того, як УПЦ (Московського патріархату) так і не звільнила Києво-Печерську лавру попри розірвання державним заповідником договору про оренду.

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