У Жидичині зупинили п'яного водія і знайшли наркотики в машині. ФОТО

У Жидичині зупинили п'яного водія і знайшли наркотики в машині. ФОТО
У Жидичині виявили водія, який керував в нетверезому стані та мав із собою, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Volkswagen під керуванням 31-річного чоловіка. Під час спілкування громадянин почав помітно нервувати, тому інспектори прийняли рішення провести щодо нього поверхневу перевірку. На дверцятах транспортного засобу поліцейські помітили поліетиленовий пакетик з речовиною зеленого кольору, що зовні була схожа на наркотичну.

Крім того, водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці події, і результат виявився позитивний — 0,32 проміле.

На чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу, адже за зберігання та перевезення наркотичних речовин передбачена кримінальна відповідальність.
У Жидичині зупинили п'яного водія і знайшли наркотики в машині. ФОТО
У Жидичині зупинили п'яного водія і знайшли наркотики в машині. ФОТО

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Теги: Жидичин, водій, патрульна поліція
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