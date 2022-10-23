У Жидичині зупинили п'яного водія і знайшли наркотики в машині. ФОТО

У Жидичині виявили водія, який керував в нетверезому стані та мав із собою, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль Volkswagen під керуванням 31-річного чоловіка. Під час спілкування громадянин почав помітно нервувати, тому інспектори прийняли рішення провести щодо нього поверхневу перевірку. На дверцятах транспортного засобу поліцейські помітили поліетиленовий пакетик з речовиною зеленого кольору, що зовні була схожа на наркотичну.Крім того, водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці події, і результат виявився позитивний — 0,32 проміле.На чоловіка поліцейські склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Також на місце події викликали слідчо-оперативну групу, адже за зберігання та перевезення наркотичних речовин передбачена кримінальна відповідальність.