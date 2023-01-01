Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня

Хоча весна зненацька забула, що вона – весна, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка не забуває зігрівати душі глядачів виставами. Ба більше, замість традиційної однієї – пропонують відвідати аж дві казочки для сімейного перегляду: і в суботу, і в неділю!Спершу, звісно, запрошують на камерну сцену – саме там просто посеред тижня, у середу,можна буде переглянути драму-інтерв'юМирона Лисака у постановці заслуженої артистки УкраїниСонячна Італія, така гостинна і затишна для туристів, зустрічає українських заробітчанок далеко не так привітно... Низка історій про те, як змінюється життя жінок та їх сімей після того, коли дружина, мати, дочка від'їжджає на заробітки, переплетена з уривками відеосвідчень реальних людей, опитаних журналісткою, а ще – її особисті болючі спогади.У п'ятницю,– комедійний трилер з елементами мелодрамиНеди Нежданої у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої перенесе глядачів у ретро-квартиру, де сучасна дівчина полює на багатий спадок далекої родички із Америки. Аби отримати кілька мільйонів доларів, доведеться прочитати щоденник останнього дня єврейки Марії Шварц, та найголовніше – здійснити її заповітну мрію.Ранок суботи,, порадує малят комічною опероюМиколи Лисенка у постановці. Давно відома казка, яскраво втілена на сцені театру, розповість, як, згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще навчить бути добрими та співчутливими.Початок вистави –Тим часом суботній вечірзігріє комедіяЯрослава Стельмаха у постановці заслуженого діяча мистецтв УкраїниКоли у маєток до графа несподівано прибуває наречена, яку він востаннє бачив іще в дитинстві, найкраще рішення – це, звісно ж, розіграш! Замість себе граф представляє псаря, однак дівчина дізнається про підміну і тоді починається найцікавіше – змагання інтриг, хитрості та витівок.Неділю,, театр розпочинає казочкою, яку написав за Лесею Українкою Богдан Стельмах, а постановку здійснив. Малята не лише познайомляться із різними українськими птахами, а й дізнаються, як горобчик навчався розуму і як праця дістає заслужену винагороду.Початок вистави –А уже за кілька годин до зали запросять на драмуІвана Карпенка-Карого у постановці народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка. Колорит народних пісень та гулянь, що супроводжує болючі переживання головних героїв, створює особливу атмосферу. Любовний трикутник, де усі заслуговують щастя, проте жоден не знає, як його вберегти.Початок вистави –Обирайте вистави до душі та приходьте до театру!0332725460 (каса),0332725303 (адміністратор).Або купуйте на сайті