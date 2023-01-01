Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня
Хоча весна зненацька забула, що вона – весна, Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка не забуває зігрівати душі глядачів виставами. Ба більше, замість традиційної однієї – пропонують відвідати аж дві казочки для сімейного перегляду: і в суботу, і в неділю!

Спершу, звісно, запрошують на камерну сцену – саме там просто посеред тижня, у середу, 5 квітня, о 18:00 можна буде переглянути драму-інтерв'ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої.

Сонячна Італія, така гостинна і затишна для туристів, зустрічає українських заробітчанок далеко не так привітно... Низка історій про те, як змінюється життя жінок та їх сімей після того, коли дружина, мати, дочка від'їжджає на заробітки, переплетена з уривками відеосвідчень реальних людей, опитаних журналісткою, а ще – її особисті болючі спогади.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня


У п'ятницю, 7 квітня, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої перенесе глядачів у ретро-квартиру, де сучасна дівчина полює на багатий спадок далекої родички із Америки. Аби отримати кілька мільйонів доларів, доведеться прочитати щоденник останнього дня єврейки Марії Шварц, та найголовніше – здійснити її заповітну мрію.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня


Ранок суботи, 8 квітня, порадує малят комічною оперою «Коза-дереза» Миколи Лисенка у постановці Павла Гарбуза. Давно відома казка, яскраво втілена на сцені театру, розповість, як, згуртувавшись, можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, а ще навчить бути добрими та співчутливими.

Початок вистави – о 12:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня


Тим часом суботній вечір о 17:00 зігріє комедія «Коханий нелюб» Ярослава Стельмаха у постановці заслуженого діяча мистецтв України Михайла Ілляшенка.

Коли у маєток до графа несподівано прибуває наречена, яку він востаннє бачив іще в дитинстві, найкраще рішення – це, звісно ж, розіграш! Замість себе граф представляє псаря, однак дівчина дізнається про підміну і тоді починається найцікавіше – змагання інтриг, хитрості та витівок.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня


Неділю, 9 квітня, театр розпочинає казочкою «Біда навчить», яку написав за Лесею Українкою Богдан Стельмах, а постановку здійснив Анатолій Мельничук. Малята не лише познайомляться із різними українськими птахами, а й дізнаються, як горобчик навчався розуму і як праця дістає заслужену винагороду.

Початок вистави – о 12:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня


А уже за кілька годин до зали запросять на драму «Безталанна» Івана Карпенка-Карого у постановці народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка Федора Стригуна. Колорит народних пісень та гулянь, що супроводжує болючі переживання головних героїв, створює особливу атмосферу. Любовний трикутник, де усі заслуговують щастя, проте жоден не знає, як його вберегти.

Початок вистави – о 17:00.

Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 5–9 квітня


Обирайте вистави до душі та приходьте до театру!

Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).

Або купуйте на сайті karabas.com.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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