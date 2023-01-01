На Волині у двох районах попередили про нові підтоплення

На Волині у двох районах попередили про нові підтоплення
На Волині з 4 до 7 квітня на річках басейну Прип’яті продовжиться зростання рівнів води. Можливі нові підтоплення у Ковельському та Камінь-Каширському районах.

Про це попередили в Укргідрометцентрі.

В середньому рівень води у річках може піднятися ще на 0,1-0,7 метра з подальшим затопленням та збільшенням шару заплав.

«Можливе досягнення відміток, при яких відбувається затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської області», – зазначають синоптики.

Оголошено I рівень небезпеки – жовтий.

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Теги: підтоплення, Волинь
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