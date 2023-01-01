Колишній настоятель храму УПЦ МП благословляв російських військових під час окупації Харківщини, – СБУ

Колишній настоятель храму УПЦ МП благословляв російських військових під час окупації Харківщини, – СБУ
СБУ викрила колишнього настоятеля храму УПЦ (МП), який благословляв російських військових під час окупації Харківщини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпека зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП), який підтримав збройну агресію РФ.

У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів.

За даними контррозвідки СБУ, під час «заходу» він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.

Увесь «процес» наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Таким чином ворог намагався імітувати «підтримку» загарбників з боку місцевих вірян.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію рф. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.
За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харківщина, настоятель, УПЦ МП, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
35 500 гривень неправомірної вигоди: на Волині судитимуть посадовця поліції. ФОТО
Сьогодні, 14:40
У Росії заявили, що Білорусь отримала авіацію та «Іскандери», здатні наносити тактичні ядерні удари
Сьогодні, 14:30
Колишній настоятель храму УПЦ МП благословляв російських військових під час окупації Харківщини, – СБУ
Сьогодні, 14:07
На Волині у двох районах попередили про нові підтоплення
Сьогодні, 13:32
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
Митрополит Павло в залі суду заявив, що «ніколи не був на боці агресії» Митрополит Павло в залі суду заявив, що «ніколи не був на боці агресії»
01 квітень, 13:47
СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, – ЗМІ СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу, – ЗМІ
01 квітень, 11:10
Ексначальнику СБУ Харківщини Дудіну загрожує довічне за держзраду, – ДБР Ексначальнику СБУ Харківщини Дудіну загрожує довічне за держзраду, – ДБР
20 березень, 14:25
СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП
22 лютий, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
35 500 гривень неправомірної вигоди: на Волині судитимуть посадовця поліції. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
У Росії заявили, що Білорусь отримала авіацію та «Іскандери», здатні наносити тактичні ядерні удари
Сьогодні, 14:30
 0
Колишній настоятель храму УПЦ МП благословляв російських військових під час окупації Харківщини, – СБУ
Сьогодні, 14:07
 0
На Волині у двох районах попередили про нові підтоплення
Сьогодні, 13:32
 0
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8