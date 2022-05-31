35 500 гривень неправомірної вигоди: на Волині судитимуть посадовця поліції. ФОТО

35 500 гривень неправомірної вигоди: на Волині судитимуть посадовця поліції. ФОТО
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди заступником начальника одного з районних відділів поліції ГУНП Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, упродовж грудня 2022 – січня 2023 року правоохоронець на виконання своєї неправомірної вимоги двома траншами одержав від громадянина 35 500 гривень за не притягнення до відповідальності за здійснення зберігання та роздрібної торгівлі дизельним пальним без реєстрації суб’єктом господарювання.

Затримали його 20 січня 2023 року під час вчинення злочину.

З лав поліції чоловік звільнений.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
35 500 гривень неправомірної вигоди: на Волині судитимуть посадовця поліції. ФОТО
35 500 гривень неправомірної вигоди: на Волині судитимуть посадовця поліції. ФОТО





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Теги: Поліцейський, Волинь, прокуратура, хабар
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