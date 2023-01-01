Через «Ягодин» хотіли провезти 50 коробок вінілових програвачів під виглядом «гумдопомоги»
Сьогодні, 15:00
Завдяки конструктивній співпраці між органами захисту економічних інтересів держави на митному посту "Ягодин" викрито і припинено спробу ввезення комерційної партії товару під виглядом гуманітарної допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
50 коробок (660 кг) вінілових програвачів перевізник ввозив у складі консолідованого вантажу. Під час митного оформлення ці аудіосистеми він назвав радіозапчастинами, на які нібито очікують ЗСУ. Однак на стадії документальної перевірки оперативно з'ясували, що підпис посадової особи військової частини на гарантійному листі, який додавався до декларації про визнання вантажу гуманітарним, недостовірний.
Під час невідкладного митного огляду вантажного автомобіля із терміновим залученням правоохоронців, вінілові програвачі вилучені. Митницею вирішується питання про правову кваліфікацію порушення. Також детальному аналізу піддадуть попередні оформлення гуманітарної допомоги з боку викритих псевдоблагодійників із Житомира.
Досудове розслідування у справі здійснює Територіальне управління БЕБ у Волинській області.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
50 коробок (660 кг) вінілових програвачів перевізник ввозив у складі консолідованого вантажу. Під час митного оформлення ці аудіосистеми він назвав радіозапчастинами, на які нібито очікують ЗСУ. Однак на стадії документальної перевірки оперативно з'ясували, що підпис посадової особи військової частини на гарантійному листі, який додавався до декларації про визнання вантажу гуманітарним, недостовірний.
Під час невідкладного митного огляду вантажного автомобіля із терміновим залученням правоохоронців, вінілові програвачі вилучені. Митницею вирішується питання про правову кваліфікацію порушення. Також детальному аналізу піддадуть попередні оформлення гуманітарної допомоги з боку викритих псевдоблагодійників із Житомира.
Досудове розслідування у справі здійснює Територіальне управління БЕБ у Волинській області.
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