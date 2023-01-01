Мав особисту неприязнь: військовий з Волині з кулемета розстріляв двох сплячих солдатів

Мав особисту неприязнь: військовий з Волині з кулемета розстріляв двох сплячих солдатів
Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до Ратнівського районного суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї із військових частин Волинської області за фактом умисного вбивства двох осіб (п.1 ч.2 ст.115 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Слідством встановлено, що 16 січня 2023 року, молодший сержант з Волині у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці, та здійснив із ручного кулемета майже з десяток пострілів у одного солдата та ще декілька – у іншого.

Як наслідок, 26-річний військовий та його 48-річний батько загинули на місці події.

"Встановили, що обвинувачений усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх діянь, однак бажав їх настання через довготривалі особисті неприязні взаємини із постраждалими", - кажуть у прокуратурі.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: розстріляв солдат, Волинь, військовий, суд
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