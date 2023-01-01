Майже тиждень розшукують 28-річну волинянку
Сьогодні, 16:07
Сташук Іванна Анатоліївна, 29 листопада 1994 року народження, жителька села Вишеньки, Луцького району, 29 березня вранці пішла з дому і дотепер не повернулась.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За інформацією жінка поїхала у напрямку міста Рожище, можливо в подальшому направилася до Львова. На зв'язок не виходить.
ПРИКМЕТИ: зріст 150-155 см, спортивної тілобудови, волосся темно-каштанового кольору, обличчя кругле, особливі прикмети відсутні.
ОДЯГНЕНА: у куртку рожевого кольору, штани джинсові чорного кольору, кросівки білого кольору з рожевими вставками.
ПРИ СОБІ МАЛА: рюкзак темного-синього кольору, мобільний телефон світлого кольору, документи, що посвідчують особу, гроші та кредитну картку.
Громадянам, яким відома інформація про безвісти зниклу громадянку, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 380509786838 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За інформацією жінка поїхала у напрямку міста Рожище, можливо в подальшому направилася до Львова. На зв'язок не виходить.
ПРИКМЕТИ: зріст 150-155 см, спортивної тілобудови, волосся темно-каштанового кольору, обличчя кругле, особливі прикмети відсутні.
ОДЯГНЕНА: у куртку рожевого кольору, штани джинсові чорного кольору, кросівки білого кольору з рожевими вставками.
ПРИ СОБІ МАЛА: рюкзак темного-синього кольору, мобільний телефон світлого кольору, документи, що посвідчують особу, гроші та кредитну картку.
Громадянам, яким відома інформація про безвісти зниклу громадянку, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 380509786838 або 102.
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