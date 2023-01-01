Майже тиждень розшукують 28-річну волинянку

Сташук Іванна Анатоліївна, 29 листопада 1994 року народження, жителька села Вишеньки, Луцького району, 29 березня вранці пішла з дому і дотепер не повернулась.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За інформацією жінка поїхала у напрямку міста Рожище, можливо в подальшому направилася до Львова. На зв'язок не виходить.



ПРИКМЕТИ: зріст 150-155 см, спортивної тілобудови, волосся темно-каштанового кольору, обличчя кругле, особливі прикмети відсутні.



ОДЯГНЕНА: у куртку рожевого кольору, штани джинсові чорного кольору, кросівки білого кольору з рожевими вставками.



ПРИ СОБІ МАЛА: рюкзак темного-синього кольору, мобільний телефон світлого кольору, документи, що посвідчують особу, гроші та кредитну картку.



Громадянам, яким відома інформація про безвісти зниклу громадянку, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 380509786838 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 листопада 1994 року народження, жителька села Вишеньки, Луцького району, 29 березня вранці пішла з дому і дотепер не повернулась.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За інформацією жінка поїхала у напрямку міста Рожище, можливо в подальшому направилася до Львова. На зв'язок не виходить.зріст 150-155 см, спортивної тілобудови, волосся темно-каштанового кольору, обличчя кругле, особливі прикмети відсутні.у куртку рожевого кольору, штани джинсові чорного кольору, кросівки білого кольору з рожевими вставками.рюкзак темного-синього кольору, мобільний телефон світлого кольору, документи, що посвідчують особу, гроші та кредитну картку.Громадянам, яким відома інформація про безвісти зниклу громадянку, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 380509786838 або 102.

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