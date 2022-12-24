Лукашенко знову зустрінеться з Путіним
Сьогодні, 16:20
Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави та зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.
Про це повідомляє білоруське провладне інформагентство "Белта".
"У Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави.
Учасники заходу розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм. Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави.
Традиційно частина питань буде пов'язана з поточною діяльністю в рамках Союзної держави. На засіданні підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній лідери країн обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє білоруське провладне інформагентство "Белта".
"У Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави.
Учасники заходу розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм. Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави.
Традиційно частина питань буде пов'язана з поточною діяльністю в рамках Союзної держави. На засіданні підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній лідери країн обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму УПЦ МП
Сьогодні, 17:00
Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО
Сьогодні, 16:45
Лукашенко знову зустрінеться з Путіним
Сьогодні, 16:20
Майже тиждень розшукують 28-річну волинянку
Сьогодні, 16:07
У Луцьку інструктори тренувально-навчального центру «Тернове Поле» отримали нагороди від Залужного
Сьогодні, 16:00
Медіа