Лукашенко знову зустрінеться з Путіним

Лукашенко знову зустрінеться з Путіним
Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко 5-6 квітня візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави та зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про це повідомляє білоруське провладне інформагентство "Белта".

"У Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави.

Учасники заходу розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм. Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави.

Традиційно частина питань буде пов'язана з поточною діяльністю в рамках Союзної держави. На засіданні підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній лідери країн обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин.

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Теги: Лукашенко, Путін, зустріч
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