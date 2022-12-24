Лукашенко знову зустрінеться з Путіним

Олександр Лукашенко 5-6 квітня візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави та зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.



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"У Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави.



Учасники заходу розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм. Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави.



Традиційно частина питань буде пов'язана з поточною діяльністю в рамках Союзної держави. На засіданні підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній лідери країн обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нелегітимний президент Білорусі5-6 квітня візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави та зустрінеться з президентом країни-агресораПро це повідомляє білоруське провладне інформагентство "Белта"."У Москві 6 квітня Лукашенко візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави.Учасники заходу розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм. Ще одна ключова тема – розробка Концепції безпеки Союзної держави.Традиційно частина питань буде пов'язана з поточною діяльністю в рамках Союзної держави. На засіданні підіб'ють підсумки та обговорять спільну роботу на майбутній період", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що напередодні, 5 квітня, Олександр Лукашенко та Володимир Путін проведуть окрему двосторонню зустріч. На ній лідери країн обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин.

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