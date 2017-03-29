У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму УПЦ МП
Сьогодні, 17:00
У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму УПЦ (МП) на Волині – Собору Всіх Святих землі Волинської.
Про це розповів настоятель храму протоієрей Володимир Яцишин, пише «Конкурент».
За його словами, зараз будівельних робіт у храмі не проводять. А гроші, які жертвують парафіяни, витрачають здебільшого на розпис нижнього храму.
«Зараз такий період, що будівництво заморожене, будемо так казати. Зупинилося. Минулого року ми робили певні роботи. В основному, щоб накрити собор, бо ж затікало і так далі. Перед Всіма Святими десь у жовтні ми поставили хрести, і після того тільки всередині розписуємо собор. І з цією незрозумілою ситуацією хто його знає, що буде», – каже він.
За словами протоієрея, передбачити, як буде розвиватися будівництво, зараз неможливо через «ситуацію, яка склалася». Прихожан своєї церкви він називає «гонимими».
«Головне, щоб був духовний храм, щоб люди віри не втрачали. Я вважаю, що ситуація зараз євангельська. Тому що Спаситель прямо сказав: «мене гнали – і вас будуть гнати». Ми від цього не дінемося. Я ще священником був за радянських часів. Тоді по-другому було. Теж церкву гонили. Закривали, склади робили, все. Зараз люди гонять церкви, але вже трошки по-моднішому. Будівництво буде. Як воно буде – залежить від ситуації в країні. Ми не ставимо ціль будувати, що б там не було. Багато звертаються військові, їм теж треба жертвувати на передову», – додає він.
На питання, як на долю споруди вплине різке погіршення ставлення українців до УПЦ Московського патріархату, священник відповіді не дає.
«Тут однозначно не можна сказати, як воно буде, що буде. Це залежить, я вам сказав. від духовного і морального стану людей. Я є православний священник, в першу чергу. Я ще рукополагався за радянських часів. Я знаю, що таке присяга, і священник тут, як солдат. А що, мені зрадити присягу? До мене приходили віряни з тим, щоби оставатися в православній церкві. Тільки з такими прихожани підходили питаннями», – каже протоієрей Володимир.
Про це розповів настоятель храму протоієрей Володимир Яцишин, пише «Конкурент».
За його словами, зараз будівельних робіт у храмі не проводять. А гроші, які жертвують парафіяни, витрачають здебільшого на розпис нижнього храму.
«Зараз такий період, що будівництво заморожене, будемо так казати. Зупинилося. Минулого року ми робили певні роботи. В основному, щоб накрити собор, бо ж затікало і так далі. Перед Всіма Святими десь у жовтні ми поставили хрести, і після того тільки всередині розписуємо собор. І з цією незрозумілою ситуацією хто його знає, що буде», – каже він.
За словами протоієрея, передбачити, як буде розвиватися будівництво, зараз неможливо через «ситуацію, яка склалася». Прихожан своєї церкви він називає «гонимими».
«Головне, щоб був духовний храм, щоб люди віри не втрачали. Я вважаю, що ситуація зараз євангельська. Тому що Спаситель прямо сказав: «мене гнали – і вас будуть гнати». Ми від цього не дінемося. Я ще священником був за радянських часів. Тоді по-другому було. Теж церкву гонили. Закривали, склади робили, все. Зараз люди гонять церкви, але вже трошки по-моднішому. Будівництво буде. Як воно буде – залежить від ситуації в країні. Ми не ставимо ціль будувати, що б там не було. Багато звертаються військові, їм теж треба жертвувати на передову», – додає він.
На питання, як на долю споруди вплине різке погіршення ставлення українців до УПЦ Московського патріархату, священник відповіді не дає.
«Тут однозначно не можна сказати, як воно буде, що буде. Це залежить, я вам сказав. від духовного і морального стану людей. Я є православний священник, в першу чергу. Я ще рукополагався за радянських часів. Я знаю, що таке присяга, і священник тут, як солдат. А що, мені зрадити присягу? До мене приходили віряни з тим, щоби оставатися в православній церкві. Тільки з такими прихожани підходили питаннями», – каже протоієрей Володимир.