У волинській теробороній служить фінансист «Егоїст»
Сьогодні, 17:30
До широкомасштабного вторгнення РФ пан Руслан був успішним підприємцем. 24 лютого 2022 року чоловік був серед сотень тисяч українців, які вирішили стати на захист Батьківщини.
Про це розповідають на сторінці 100-ої окремої бригади тероборони.
Маючи диплом економіста-фінансиста, Руслан працював комерційним директором відразу двох підприємств. А ще – захоплювався читанням спеціалізованої літератури з психології.
Після повномасштабного вторгнення, пройшовши процедуру передачі посадових повноважень, він попрямував до військкомату й був мобілізований до Волинської бригади тероборони.
Коли бійці підрозділу вибирали собі позивні, Руслан саме читав чергову книгу із психології, а саме – розділ, в якому йшлося про егоїзм. Чим не псевдо – «Егоїст», вирішив чоловік.
У війську дипломований економіст-фінансист перекваліфікувався у вправного зенітника-ракетника, який влучно вражає ворожі цілі.
На Руслана з Перемогою чекають мама, друзі та кохана дівчина.
Тим часом чоловік стверджує, що знає, коли ми її – Перемогу – здобудемо. За словами волинського тероборонівця, мрія десятків мільйонів українців щодо остаточного краху імперії зла стане реальністю наприкінці листопада нинішнього року.
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Про це розповідають на сторінці 100-ої окремої бригади тероборони.
Маючи диплом економіста-фінансиста, Руслан працював комерційним директором відразу двох підприємств. А ще – захоплювався читанням спеціалізованої літератури з психології.
Після повномасштабного вторгнення, пройшовши процедуру передачі посадових повноважень, він попрямував до військкомату й був мобілізований до Волинської бригади тероборони.
Коли бійці підрозділу вибирали собі позивні, Руслан саме читав чергову книгу із психології, а саме – розділ, в якому йшлося про егоїзм. Чим не псевдо – «Егоїст», вирішив чоловік.
У війську дипломований економіст-фінансист перекваліфікувався у вправного зенітника-ракетника, який влучно вражає ворожі цілі.
На Руслана з Перемогою чекають мама, друзі та кохана дівчина.
Тим часом чоловік стверджує, що знає, коли ми її – Перемогу – здобудемо. За словами волинського тероборонівця, мрія десятків мільйонів українців щодо остаточного краху імперії зла стане реальністю наприкінці листопада нинішнього року.
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