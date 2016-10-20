У волинській теробороній служить фінансист «Егоїст»

Руслан був успішним підприємцем. 24 лютого 2022 року чоловік був серед сотень тисяч українців, які вирішили стати на захист Батьківщини.



Про це розповідають на



Маючи диплом економіста-фінансиста, Руслан працював комерційним директором відразу двох підприємств. А ще – захоплювався читанням спеціалізованої літератури з психології.



Після повномасштабного вторгнення, пройшовши процедуру передачі посадових повноважень, він попрямував до військкомату й був мобілізований до Волинської бригади тероборони.



Коли бійці підрозділу вибирали собі позивні, Руслан саме читав чергову книгу із психології, а саме – розділ, в якому йшлося про егоїзм. Чим не псевдо – «Егоїст», вирішив чоловік.



У війську дипломований економіст-фінансист перекваліфікувався у вправного зенітника-ракетника, який влучно вражає ворожі цілі.



На Руслана з Перемогою чекають мама, друзі та кохана дівчина.



Тим часом чоловік стверджує, що знає, коли ми її – Перемогу – здобудемо. За словами волинського тероборонівця, мрія десятків мільйонів українців щодо остаточного краху імперії зла стане реальністю наприкінці листопада нинішнього року.



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