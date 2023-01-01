У Луцьку розбирають згорілий павільйон Центрального ринку. ФОТО
Сьогодні, 18:00
У Луцьку на Центральному ринку розбирають згорілу частину павільйону.
Про це пише Конкурент.
На території павільйону демонтували металеві конструкції й розібрали стіни. На місці працює бригада будівельників та важка техніка. Вони розбирають завали та розчищають територію.
Крім того, зараз ремонтують частину даху над робочими павільйонами, які постраждали від пожежі.
Коли роботи з розчищення території завершать, поки невідомо. Працівники утримуються від коментарів.
Нагадаємо, через пожежу вночі 15 грудня у торговому павільйоні Центрального ринку Луцька, яку гасили 34 рятувальники та дев'ять спецавтомобілів, було знищено орієнтовно 400 метрів квадратних площі. У поліції попередньо розглядали декілька версій щодо причини пожежі.
Загоряння сталося через коротке замикання подовжувачів до морозильних камер.
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Про це пише Конкурент.
На території павільйону демонтували металеві конструкції й розібрали стіни. На місці працює бригада будівельників та важка техніка. Вони розбирають завали та розчищають територію.
Крім того, зараз ремонтують частину даху над робочими павільйонами, які постраждали від пожежі.
Коли роботи з розчищення території завершать, поки невідомо. Працівники утримуються від коментарів.
Нагадаємо, через пожежу вночі 15 грудня у торговому павільйоні Центрального ринку Луцька, яку гасили 34 рятувальники та дев'ять спецавтомобілів, було знищено орієнтовно 400 метрів квадратних площі. У поліції попередньо розглядали декілька версій щодо причини пожежі.
Загоряння сталося через коротке замикання подовжувачів до морозильних камер.
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