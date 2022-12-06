Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ

У Ковелі 9 квітня на центральній площі біля фонтану відбудеться благодійна ярмарка-фестиваль «Благофест-2».Про це повідомляють організатори -У заході візьмуть участь громади Волині, навчальні заклади, відомі майстри. Ярмарка триватиме з 13:00 до 18:00.• благодійний передвеликодній ярмарок митців і кулінарів Волині• музичні виступи дітей та аматорських колективів• майстер-класи для дітей• акція на підтримку полонених полку "Азов".Як розповідає керівниця проєкту «Марлог», мета заходу - збір коштів на аптечки і турнікети для наших захисників."Також на цей фестиваль з Ізраїлю приїдуть керівники і засновники ізраїльської асоціації допомоги Україні «Israeli Friends of Ukrainian”таз командою. Ця організація найпотужніша в Ізраїлі і вже 9 років надає велику допомогу Україні", - розповідає Попова.