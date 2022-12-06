Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ

Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
У Ковелі 9 квітня на центральній площі біля фонтану відбудеться благодійна ярмарка-фестиваль «Благофест-2».

Про це повідомляють організатори - Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».

У заході візьмуть участь громади Волині, навчальні заклади, відомі майстри. Ярмарка триватиме з 13:00 до 18:00.

У програмі:

• благодійний передвеликодній ярмарок митців і кулінарів Волині
• музичні виступи дітей та аматорських колективів
• майстер-класи для дітей
• акція на підтримку полонених полку "Азов".

Як розповідає керівниця проєкту «Марлог» Наталія Попова, мета заходу - збір коштів на аптечки і турнікети для наших захисників.

"Також на цей фестиваль з Ізраїлю приїдуть керівники і засновники ізраїльської асоціації допомоги Україні «Israeli Friends of Ukrainian” Анна Жарова та В’ячеслав Фельдман з командою. Ця організація найпотужніша в Ізраїлі і вже 9 років надає велику допомогу Україні", - розповідає Попова.
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Благофест, Ковель, Марлог, ярмарка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
У волинській теробороній служить фінансист «Егоїст»
Сьогодні, 17:30
Завтра Луцьк прощатиметься з трьома Героями
Сьогодні, 17:15
У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму УПЦ МП
Сьогодні, 17:00
Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв Ковельський волонтерський центр «МАРЛОГ» доєднався до челенджу, який запустили дружини загиблих Героїв
29 січень, 12:59
«Золотим серцем» нагородили волонтерський центр з Ковеля «Марлог» «Золотим серцем» нагородили волонтерський центр з Ковеля «Марлог»
06 грудень, 2022, 15:00
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
14 червень, 2022, 13:34
Ковельські волонтери зібрали 50 тисяч гривень солдатам Ковельські волонтери зібрали 50 тисяч гривень солдатам
11 травень, 2015, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
 0
У волинській теробороній служить фінансист «Егоїст»
Сьогодні, 17:30
 0
Завтра Луцьк прощатиметься з трьома Героями
Сьогодні, 17:15
 0
У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму УПЦ МП
Сьогодні, 17:00
 0
Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8