Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
У Ковелі 9 квітня на центральній площі біля фонтану відбудеться благодійна ярмарка-фестиваль «Благофест-2».
Про це повідомляють організатори - Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».
У заході візьмуть участь громади Волині, навчальні заклади, відомі майстри. Ярмарка триватиме з 13:00 до 18:00.
У програмі:
• благодійний передвеликодній ярмарок митців і кулінарів Волині
• музичні виступи дітей та аматорських колективів
• майстер-класи для дітей
• акція на підтримку полонених полку "Азов".
Як розповідає керівниця проєкту «Марлог» Наталія Попова, мета заходу - збір коштів на аптечки і турнікети для наших захисників.
"Також на цей фестиваль з Ізраїлю приїдуть керівники і засновники ізраїльської асоціації допомоги Україні «Israeli Friends of Ukrainian” Анна Жарова та В’ячеслав Фельдман з командою. Ця організація найпотужніша в Ізраїлі і вже 9 років надає велику допомогу Україні", - розповідає Попова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють організатори - Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог».
У заході візьмуть участь громади Волині, навчальні заклади, відомі майстри. Ярмарка триватиме з 13:00 до 18:00.
У програмі:
• благодійний передвеликодній ярмарок митців і кулінарів Волині
• музичні виступи дітей та аматорських колективів
• майстер-класи для дітей
• акція на підтримку полонених полку "Азов".
Як розповідає керівниця проєкту «Марлог» Наталія Попова, мета заходу - збір коштів на аптечки і турнікети для наших захисників.
"Також на цей фестиваль з Ізраїлю приїдуть керівники і засновники ізраїльської асоціації допомоги Україні «Israeli Friends of Ukrainian” Анна Жарова та В’ячеслав Фельдман з командою. Ця організація найпотужніша в Ізраїлі і вже 9 років надає велику допомогу Україні", - розповідає Попова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
У волинській теробороній служить фінансист «Егоїст»
Сьогодні, 17:30
Завтра Луцьк прощатиметься з трьома Героями
Сьогодні, 17:15
У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму УПЦ МП
Сьогодні, 17:00
Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО
Сьогодні, 16:45
Медіа