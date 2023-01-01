Завтра Луцьк прощатиметься з трьома Героями

Завтра Луцьк прощатиметься з трьома Героями
Завтра, 5 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині відбудеться відспівування військовослужбовців Олега Хрищука та Тараса Брайловського. Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Цього ж дня, 5 квітня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка о 14 годині відбудеться відспівування військовослужбовця Ігоря Дзіха. Його похоронять на місцевому кладовищі.

Усі троє військовослужбовців загинули 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблим Героям. Вічна пам'ять!




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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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