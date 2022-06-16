Прикордонники затримали російського агента, який прямував до Білорусі

Прикордонники затримали російського агента, який прямував до Білорусі
Неподалік від державного кордону військові ДПСУ виявили підозрілого чоловіка без документів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

У нього знайшли планшет та записник з інформацією про військові частини Сил оборони України, а також €4000.

Пізніше з’ясувалося, що громадянин фігурує у кримінальних провадженнях проти основ національної безпеки України. Збирав інформацію для ворога, після чого мав намір поїхати до білорусі.

Порушника затримано й надалі його маршрут плануватимуть компетентні органи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, агент, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
Сьогодні, 19:22
У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Прикордонники затримали російського агента, який прямував до Білорусі
Сьогодні, 18:15
У Луцьку розбирають згорілий павільйон Центрального ринку. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
На кордоні з Білоруссю обстановка не змінилася, – ДПСУ На кордоні з Білоруссю обстановка не змінилася, – ДПСУ
16 червень, 2022, 16:50
Луцькі прикордонники спіймали іноземця, який допомагав росіянину незаконно потрапити до Білорусі Луцькі прикордонники спіймали іноземця, який допомагав росіянину незаконно потрапити до Білорусі
13 лютий, 2021, 10:00
На Волині затримали двох чоловіків, які перетягували через кордон пакунки з контрабандою На Волині затримали двох чоловіків, які перетягували через кордон пакунки з контрабандою
30 серпень, 2020, 12:10
Прикордонники разом із рибпатрулем затримали на Волині трьох браконьєрів. ФОТО Прикордонники разом із рибпатрулем затримали на Волині трьох браконьєрів. ФОТО
05 серпень, 2020, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
Сьогодні, 19:22
 0
У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 18:45
 0
Прикордонники затримали російського агента, який прямував до Білорусі
Сьогодні, 18:15
 0
У Луцьку розбирають згорілий павільйон Центрального ринку. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8