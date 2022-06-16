Прикордонники затримали російського агента, який прямував до Білорусі
Сьогодні, 18:15
Неподалік від державного кордону військові ДПСУ виявили підозрілого чоловіка без документів.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
У нього знайшли планшет та записник з інформацією про військові частини Сил оборони України, а також €4000.
Пізніше з’ясувалося, що громадянин фігурує у кримінальних провадженнях проти основ національної безпеки України. Збирав інформацію для ворога, після чого мав намір поїхати до білорусі.
Порушника затримано й надалі його маршрут плануватимуть компетентні органи.
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Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
У нього знайшли планшет та записник з інформацією про військові частини Сил оборони України, а також €4000.
Пізніше з’ясувалося, що громадянин фігурує у кримінальних провадженнях проти основ національної безпеки України. Збирав інформацію для ворога, після чого мав намір поїхати до білорусі.
Порушника затримано й надалі його маршрут плануватимуть компетентні органи.
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