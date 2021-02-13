У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Сьогодні, 4 квітня, луцькі патрульні отримали виклик від працівників відділення пошти. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, поштарі повідомили повідомили, що одна з посилок здалася їм підозрілою, бо з неї, нібито, щось іскрилося.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
До приїзду поліцейських працівники вже винесли коробку на вулицю.
Патрульні негайно викликали вибухотехніків, а поки ті перевіряли знахідку, забезпечували охорону місця події. На щастя, жодних небезпечних речей у пакунку не виявили.
Якщо ви побачили річ, яка може виявитися вибухівкою:
- у жодному разі не наближайтеся до неї та не торкайтеся її;
- зберігайте спокій;
- тримайтеся від предмета на безпечній відстані;
- повідомте про знахідку служби 101 та 102;
- до приїзду поліції та рятувальників нікого не підпускайте до предмета.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
До приїзду поліцейських працівники вже винесли коробку на вулицю.
Патрульні негайно викликали вибухотехніків, а поки ті перевіряли знахідку, забезпечували охорону місця події. На щастя, жодних небезпечних речей у пакунку не виявили.
Якщо ви побачили річ, яка може виявитися вибухівкою:
- у жодному разі не наближайтеся до неї та не торкайтеся її;
- зберігайте спокій;
- тримайтеся від предмета на безпечній відстані;
- повідомте про знахідку служби 101 та 102;
- до приїзду поліції та рятувальників нікого не підпускайте до предмета.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 18:45
У Луцьку розбирають згорілий павільйон Центрального ринку. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
Медіа