У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО

У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 4 квітня, луцькі патрульні отримали виклик від працівників відділення пошти. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, поштарі повідомили повідомили, що одна з посилок здалася їм підозрілою, бо з неї, нібито, щось іскрилося.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

До приїзду поліцейських працівники вже винесли коробку на вулицю.

Патрульні негайно викликали вибухотехніків, а поки ті перевіряли знахідку, забезпечували охорону місця події. На щастя, жодних небезпечних речей у пакунку не виявили.
У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО

Якщо ви побачили річ, яка може виявитися вибухівкою:

- у жодному разі не наближайтеся до неї та не торкайтеся її;
- зберігайте спокій;
- тримайтеся від предмета на безпечній відстані;
- повідомте про знахідку служби 101 та 102;
- до приїзду поліції та рятувальників нікого не підпускайте до предмета.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пошта, посилка, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
Сьогодні, 19:22
У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Прикордонники затримали російського агента, який прямував до Білорусі
Сьогодні, 18:15
У Луцьку розбирають згорілий павільйон Центрального ринку. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО У відділенні пошти у Луцьку затримали чоловіка, який отримував посилку з наркотиками. ФОТО
13 лютий, 2021, 23:32
Спіймали волинянина, який забирав на пошті посилку з наркотиками Спіймали волинянина, який забирав на пошті посилку з наркотиками
13 листопад, 2020, 15:35
У Ковелі чоловік через «Нову пошту» замовляв психотропні речовини У Ковелі чоловік через «Нову пошту» замовляв психотропні речовини
03 січень, 2020, 11:55
У Луцьку затримали шахрая, який викрав посилку на пошті У Луцьку затримали шахрая, який викрав посилку на пошті
28 лютий, 2019, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
Сьогодні, 19:22
 0
У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 18:45
 0
Прикордонники затримали російського агента, який прямував до Білорусі
Сьогодні, 18:15
 0
У Луцьку розбирають згорілий павільйон Центрального ринку. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Збиратимуть кошти на аптечки і турнікети для захисників: у Ковелі відбудеться «Благофест-2». ПРОГРАМА ЗАХОДУ
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8