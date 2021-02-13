У Луцьку на пошті виявили підозрілу посилку і викликали поліцію. ФОТО

Сьогодні, 4 квітня, луцькі патрульні отримали виклик від працівників відділення пошти. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, поштарі повідомили повідомили, що одна з посилок здалася їм підозрілою, бо з неї, нібито, щось іскрилося.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.До приїзду поліцейських працівники вже винесли коробку на вулицю.Патрульні негайно викликали вибухотехніків, а поки ті перевіряли знахідку, забезпечували охорону місця події. На щастя, жодних небезпечних речей у пакунку не виявили.Якщо ви побачили річ, яка може виявитися вибухівкою:- у жодному разі не наближайтеся до неї та не торкайтеся її;- зберігайте спокій;- тримайтеся від предмета на безпечній відстані;- повідомте про знахідку служби 101 та 102;- до приїзду поліції та рятувальників нікого не підпускайте до предмета.