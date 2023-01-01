Погода у Луцьку на завтра, 5 квітня

У середу, 5 квітня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського монастиря. У народі Никон вважається покровителем гри в шашки. У цей день зяблик прилітає. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних, тому, у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годували крихтами хлібу, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.