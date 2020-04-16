Луцьк передав воїнам тероборони 4 позашляховики та техніку. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Луцькрада передала для потреб 53-го батальйону 100-ї бригади ТРО ЗСУ чотири позашляховики та спеціалізовану техніку.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Один автомобіль, квадрокоптер з тепловізором та один звичайний квадрокоптер для 68-ї бригади.
Перелік обладнання, яке закуплено для потреб 53 батальйону 100 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України:
- Тепловізори IRay Rico RL - 10 шт.
- Моноокуляр тепловізійний CYCLOPS 335 – 4 шт.
- Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo – 10 шт.
- Мавік 3 з тепловізором DJI Mavic 3T Thermal – 5 шт.
- Станції супутникового зв’язку Starlink Gen 2 – 5 шт.
- Дальноміри VORTEX Viper HD 3000 та Crossfire HD - 7 шт.
- Радіостанції BAOFENG — 50 шт.
- Зарядні станції EcoFlow – 4 шт.
- Навушники ALEN Shotwave low-profile earmuff – 28 шт.
- Окуляри Swiss Eye Raptor – 50 шт.
- Магазини до автоматів 7/62 — 87 шт.
- Планшети — 11 шт.
- 150 комплектів форми, стільки ж пар взуття, засоби гігієни та ін.
Автомобілі придбали за пожертви працівників міської ради, решта - за бюджетні кошти та допомогу наших друзів та партнерів з-за кордону.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Один автомобіль, квадрокоптер з тепловізором та один звичайний квадрокоптер для 68-ї бригади.
Перелік обладнання, яке закуплено для потреб 53 батальйону 100 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України:
- Тепловізори IRay Rico RL - 10 шт.
- Моноокуляр тепловізійний CYCLOPS 335 – 4 шт.
- Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo – 10 шт.
- Мавік 3 з тепловізором DJI Mavic 3T Thermal – 5 шт.
- Станції супутникового зв’язку Starlink Gen 2 – 5 шт.
- Дальноміри VORTEX Viper HD 3000 та Crossfire HD - 7 шт.
- Радіостанції BAOFENG — 50 шт.
- Зарядні станції EcoFlow – 4 шт.
- Навушники ALEN Shotwave low-profile earmuff – 28 шт.
- Окуляри Swiss Eye Raptor – 50 шт.
- Магазини до автоматів 7/62 — 87 шт.
- Планшети — 11 шт.
- 150 комплектів форми, стільки ж пар взуття, засоби гігієни та ін.
Автомобілі придбали за пожертви працівників міської ради, решта - за бюджетні кошти та допомогу наших друзів та партнерів з-за кордону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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