Луцьк передав воїнам тероборони 4 позашляховики та техніку. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.



Один автомобіль, квадрокоптер з тепловізором та один звичайний квадрокоптер для 68-ї бригади.



Перелік обладнання, яке закуплено для потреб 53 батальйону 100 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України:



- Тепловізори IRay Rico RL - 10 шт.

- Моноокуляр тепловізійний CYCLOPS 335 – 4 шт.

- Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo – 10 шт.

- Мавік 3 з тепловізором DJI Mavic 3T Thermal – 5 шт.

- Станції супутникового зв’язку Starlink Gen 2 – 5 шт.

- Дальноміри VORTEX Viper HD 3000 та Crossfire HD - 7 шт.

- Радіостанції BAOFENG — 50 шт.

- Зарядні станції EcoFlow – 4 шт.

- Навушники ALEN Shotwave low-profile earmuff – 28 шт.

- Окуляри Swiss Eye Raptor – 50 шт.

- Магазини до автоматів 7/62 — 87 шт.

- Планшети — 11 шт.

- 150 комплектів форми, стільки ж пар взуття, засоби гігієни та ін.



Автомобілі придбали за пожертви працівників міської ради, решта - за бюджетні кошти та допомогу наших друзів та партнерів з-за кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькрада передала для потреб 53-го батальйону 100-ї бригади ТРО ЗСУ чотири позашляховики та спеціалізовану техніку.Про це повідомив мер ЛуцькаОдин автомобіль, квадрокоптер з тепловізором та один звичайний квадрокоптер для 68-ї бригади.Перелік обладнання, яке закуплено для потреб 53 батальйону 100 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України:- Тепловізори IRay Rico RL - 10 шт.- Моноокуляр тепловізійний CYCLOPS 335 – 4 шт.- Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo – 10 шт.- Мавік 3 з тепловізором DJI Mavic 3T Thermal – 5 шт.- Станції супутникового зв’язку Starlink Gen 2 – 5 шт.- Дальноміри VORTEX Viper HD 3000 та Crossfire HD - 7 шт.- Радіостанції BAOFENG — 50 шт.- Зарядні станції EcoFlow – 4 шт.- Навушники ALEN Shotwave low-profile earmuff – 28 шт.- Окуляри Swiss Eye Raptor – 50 шт.- Магазини до автоматів 7/62 — 87 шт.- Планшети — 11 шт.- 150 комплектів форми, стільки ж пар взуття, засоби гігієни та ін.Автомобілі придбали за пожертви працівників міської ради, решта - за бюджетні кошти та допомогу наших друзів та партнерів з-за кордону.

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