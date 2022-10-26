У Луцьку інструктори тренувально-навчального центру «Тернове Поле» отримали нагороди від Залужного
Сьогодні, 16:00
Урочисте вручення нагород від Головнокомандувача Збройних Сил України нагрудних знаків “За сприяння війську” та Почесних грамот Луцького міського голови відбулося сьогодні, 4 квітня, на початку позачергового засідання виконавчого комітету.
Про це повідомили в Луцькій міській раді.
Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що тренувально - навчальний центр “Тернове Поле” працює у складі батальйону “Луцьк”.
“Ці військовослужбовці, яких ми сьогодні нагороджуємо, підготували понад 15 000 солдатів, наших захисників з абсолютно різних бригад (у тому числі з 14-ої бригади). Я переконаний, що ті знання, уміння та навички, які вони отримали в ході цих навчань, збережуть не одне життя та здоров'я військовослужбовців. Тому від себе особисто, від членів виконавчого комітету дякую вам за ті знання, уміння, навички та досвід, який ви передали нашим захисникам”, - зазначив міський голова.
Разом з міським головою нагороди вручав військовий комісар Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Олег Кивлюк. Він подякував міській раді за допомогу та інструкторам за навчання військовослужбовців.
Інструктори тренувально-навчального центру “Тернове Поле” з першого місяця війни самовіддано та безоплатно тренують військовослужбовців за доктринами НАТО, готуючи військові кадри для швидкої перемоги України над російським агресором. Навчання в центрі відбувалося з таких дисциплін: тактико - спеціальна підготовка, вогнева підготовка, тактична медицина, управління БпЛА, військова топографія, інженерна фортифікація, мінна та саперна справи.
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Про це повідомили в Луцькій міській раді.
Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що тренувально - навчальний центр “Тернове Поле” працює у складі батальйону “Луцьк”.
“Ці військовослужбовці, яких ми сьогодні нагороджуємо, підготували понад 15 000 солдатів, наших захисників з абсолютно різних бригад (у тому числі з 14-ої бригади). Я переконаний, що ті знання, уміння та навички, які вони отримали в ході цих навчань, збережуть не одне життя та здоров'я військовослужбовців. Тому від себе особисто, від членів виконавчого комітету дякую вам за ті знання, уміння, навички та досвід, який ви передали нашим захисникам”, - зазначив міський голова.
Разом з міським головою нагороди вручав військовий комісар Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Олег Кивлюк. Він подякував міській раді за допомогу та інструкторам за навчання військовослужбовців.
Інструктори тренувально-навчального центру “Тернове Поле” з першого місяця війни самовіддано та безоплатно тренують військовослужбовців за доктринами НАТО, готуючи військові кадри для швидкої перемоги України над російським агресором. Навчання в центрі відбувалося з таких дисциплін: тактико - спеціальна підготовка, вогнева підготовка, тактична медицина, управління БпЛА, військова топографія, інженерна фортифікація, мінна та саперна справи.
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