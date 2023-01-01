СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишній освітянці

СБ України встановила, що 42-річна мешканка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога в умовах воєнного стану та зрадила Присязі посадової особи місцевого самоврядування.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.До повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисниця обіймала посаду головного спеціаліста відділу освіти Хлібодарівської сільської територіальної громади Волноваського району на Донеччині.У березні 2022 року вона добровільно погодилась зайняти посаду “голови Кіровської сільської адміністрації Волноваського району днр”, що незаконно створена на окупованій території Волноваського району Донецької області.Зокрема, зловмисниця з метою утвердження окупаційної влади брала участь спільно з представниками держави-агресора та її окупаційної адміністрації в «робочих нарадах органів влади днр», з подальшим поширенням злочинною владою відомостей про такі заходи в інформаційному просторі на окупованих територіях та території РФ.Слідчі СБУ заочно оголосили зрадниці про підозру у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.Державній зрадниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.