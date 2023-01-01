СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишній освітянці
Сьогодні, 15:14
СБ України встановила, що 42-річна мешканка Волноваського району Донецької області добровільно перейшла на бік ворога в умовах воєнного стану та зрадила Присязі посадової особи місцевого самоврядування.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
До повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисниця обіймала посаду головного спеціаліста відділу освіти Хлібодарівської сільської територіальної громади Волноваського району на Донеччині.
У березні 2022 року вона добровільно погодилась зайняти посаду “голови Кіровської сільської адміністрації Волноваського району днр”, що незаконно створена на окупованій території Волноваського району Донецької області.
Зокрема, зловмисниця з метою утвердження окупаційної влади брала участь спільно з представниками держави-агресора та її окупаційної адміністрації в «робочих нарадах органів влади днр», з подальшим поширенням злочинною владою відомостей про такі заходи в інформаційному просторі на окупованих територіях та території РФ.
Слідчі СБУ заочно оголосили зрадниці про підозру у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Державній зрадниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
До повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисниця обіймала посаду головного спеціаліста відділу освіти Хлібодарівської сільської територіальної громади Волноваського району на Донеччині.
У березні 2022 року вона добровільно погодилась зайняти посаду “голови Кіровської сільської адміністрації Волноваського району днр”, що незаконно створена на окупованій території Волноваського району Донецької області.
Зокрема, зловмисниця з метою утвердження окупаційної влади брала участь спільно з представниками держави-агресора та її окупаційної адміністрації в «робочих нарадах органів влади днр», з подальшим поширенням злочинною владою відомостей про такі заходи в інформаційному просторі на окупованих територіях та території РФ.
Слідчі СБУ заочно оголосили зрадниці про підозру у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Державній зрадниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.
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