У Росії заявили, що Білорусь отримала авіацію та «Іскандери», здатні наносити тактичні ядерні удари

Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичні ядерні удари.



Про це Шойгу сказав на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних Сил Росії у вівторок, повідомляє



"Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати удари по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні.



Крім того, Збройним Силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - заявив Шойгу.



З 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування "Іскандер-М" "для захисту Союзної держави", додав Шойгу.



Президент Росії Володимир Путін заявив минулого місяця, що планує



Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Міноборони Росіїзаявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичні ядерні удари.Про це Шойгу сказав на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних Сил Росії у вівторок, повідомляє "Європейська правда" "Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати удари по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні.Крім того, Збройним Силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні", - заявив Шойгу.З 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування "Іскандер-М" "для захисту Союзної держави", додав Шойгу.Президент Росіїзаявив минулого місяця, що планує розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі Минулого тижня самопроголошений президент Білорусізаявив, що Москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

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