СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО

СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО
Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проект «Life is good». Організатори «піраміди» пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тис. осіб.

Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.
Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проекту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО

Спочатку «проект» діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.
Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» хотіли приховати свою причетність до неї.

Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

▪️ комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
▪️ сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення «інвесторів».

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Наразі одному із топменеджерів «інвестпроекту» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів. ФОТО

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Теги: російська фінансова піраміда, СБУ
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