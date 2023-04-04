На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат

На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат
На озброєнні у Повітряних сил ЗСУ наразі є п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє LB.ua з посиланням на телеканал "Київ".

"Це історичний крок – передача Україні таких видів озброєння (МІГ-29 від Польщі, – ред.). Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п'ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три – МІГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі", – сказав Ігнат.

За його словами, перший крок до передачі такого типу озброєння – це знак для інших країн.

"Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передачу сучасних передових авіаційних платформ", – наголосив речник.

Згодом Юрій Ігнат додав, що "у складі Повітряних Сил є 5 винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29. Передача польських та словацьких МіГ-29 ДЕЩО посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних Сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання «контрнаступу», «перемоги» і т.д".

"Для завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння", – підкреслив речник Повітряних сил.

Раніше Ігнат казав, що чисельність російської авіації в 5-6 разів вища від української.

Нагадаємо, що через зволікання союзників Україна втрачає найдосвідченіших пілотів, які могли б навчатися на F-16.

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Теги: Росія, Україна, війна, винищувачі
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