«У Києві встановлюють новітню систему оповіщення про повітряну тривогу», – Кличко

Віталій Кличко зустрівся з першим мером Вільного та Ганзейського міста Гамбург Петером Ченчером, якому подякував за підтримку українській столиці та обидві сторони домовилися про подальшу співпрацю.



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​​"Вже сьогодні на шляху до Києва три міських автобуси, які надав нам Гамбург. Українська столиця потребує збільшення рухомого складу міського транспорту та спецтранспорту для комунальних служб. І будемо вдячні за подальшу таку допомогу. Також обговорили з паном Ченчером допомогу німецьких партнерів у забезпеченні Києва системами зв‘язку для екстрених випадків (у разі вимкнень світла). Вони необхідні сьогодні, зокрема, для станцій швидкої допомоги, рятувальників, комунальних служб", - йдеться в повідомленні.



Кличко наголосив на важливому для міста питанні - безпеки його мешканців. Київ потребує обладнання для новітньої системи оповіщення, яку вже почали встановлювати. Йдеться про систему для оголошення повітряної тривоги. Щоб розвинути цю систему необхідно більше приладів, які працюють автономно, коли немає світла.



"Прикладом системи, яку Київ встановлює зараз, є, зокрема, німецька. Мер Гамбурга запевнив у подальшій допомозі Києву - як в нинішніх найгостріших потребах, так в в майбутній відбудові столиці України. Також ми з Володимиром поспілкувалися з німецькими ЗМІ та закликали і німецьку владу, і німецьке суспільство до подальшої підтримки України та надання всієї необхідної допомоги для нашої перемоги та встановлення миру в Європі. Нагадаю, Київ та Гамбург стали стратегічними партнерами та домовилися про підтримку в кризові часи й підписали «Угоду заради солідарності та майбутнього» 24 квітня 2022 року", - наголосив Віталій Кличко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 квітня міський голова Києвазустрівся з першим мером Вільного та Ганзейського міста Гамбург, якому подякував за підтримку українській столиці та обидві сторони домовилися про подальшу співпрацю.Про це повідомив Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.​​"Вже сьогодні на шляху до Києва три міських автобуси, які надав нам Гамбург. Українська столиця потребує збільшення рухомого складу міського транспорту та спецтранспорту для комунальних служб. І будемо вдячні за подальшу таку допомогу. Також обговорили з паном Ченчером допомогу німецьких партнерів у забезпеченні Києва системами зв‘язку для екстрених випадків (у разі вимкнень світла). Вони необхідні сьогодні, зокрема, для станцій швидкої допомоги, рятувальників, комунальних служб", - йдеться в повідомленні.Кличко наголосив на важливому для міста питанні - безпеки його мешканців. Київ потребує обладнання для новітньої системи оповіщення, яку вже почали встановлювати. Йдеться про систему для оголошення повітряної тривоги. Щоб розвинути цю систему необхідно більше приладів, які працюють автономно, коли немає світла."Прикладом системи, яку Київ встановлює зараз, є, зокрема, німецька. Мер Гамбурга запевнив у подальшій допомозі Києву - як в нинішніх найгостріших потребах, так в в майбутній відбудові столиці України. Також ми з Володимиром поспілкувалися з німецькими ЗМІ та закликали і німецьку владу, і німецьке суспільство до подальшої підтримки України та надання всієї необхідної допомоги для нашої перемоги та встановлення миру в Європі. Нагадаю, Київ та Гамбург стали стратегічними партнерами та домовилися про підтримку в кризові часи й підписали «Угоду заради солідарності та майбутнього» 24 квітня 2022 року", - наголосив Віталій Кличко.

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