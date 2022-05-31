Представників УПЦ МП можуть виселити з Почаївської лаври
Сьогодні, 07:33
У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звернення до Кабміну щодо виселення духовенства УПЦ МП з Почаївської Успенської Лаври.
Про це повідомляє УНІАН.
Група з 30 народних депутатів хоче від імені Верховної Ради звернутися до Кабміну з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, проект постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня. Його ініціаторами стали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє". Такст документа відсутній.
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Про це повідомляє УНІАН.
Група з 30 народних депутатів хоче від імені Верховної Ради звернутися до Кабміну з пропозицією розірвати з Українською православною церквою Московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, проект постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня. Його ініціаторами стали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє". Такст документа відсутній.
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Коментарі 1
Не виселити, а викинути нах. Як червивих собак. Там монахи з Калуги, Вологди, Брянська і інших кацапських мухосранськів. Там панує презирство до української мови і держави. Кубло прямих і запеклих ворогів України. Кубло смердюче.
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