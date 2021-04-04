В Україні суттєво подорожчає великодній кошик

В Україні значно виросли ціни на деякі популярні овочі, такі як огірки, помідори та цибуля. При цьому здорожчання має зупинитися аж наприкінці червня.Про це розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу. Він зазначив, що зростання вартості овочів має притормозити вже в найближчому часі, тож ціни не будуть рости так швидко, як раніше, - пише OBOZREVATEL."Вони (овочі. – Ред.) вже дорожчають, ціна вже більша в 2,5 рази, ніж була. Рости вартість буде до кінця червня, а приторомозиться зростання вже скоро, бо люди просто перстануть купувати по 200 грн", – сказав експерт.Також Пендзин зазначив, що в Україні ціна великоднього кошика в 2023 році буде на 25% вищою, аніж торік. Найбільше серед продуктів, які входять до кошика, здорожчали курячі яйця – аж на 52%."За нашими підрахунками, ціна великоднього кошика зросте порівняно з минулим роком на 25%. Чому так сталося – ситуація є достатньо зрозумілою, бо в нас дуже висока інфляція", – сказав фахівець.За його словами, яйця за рік здорожали на 52%, м'ясні вироби – на 30-32%, паска – на 30%. Зі свого боку молочні продукти, зокрема, сири та вершкове масло, здорожчали за рік не так значно, як інші товари – 12-13%.