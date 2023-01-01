У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО

У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО
Учора, 4 квітня, луцькі рятувальники відкачали воду з підтопленого підвалу на проспекті Соборності.

Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.

Працівники відділення 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька здійснили відкачування води з підтопленого підвалу на проспекті Соборності. За допомогою мотопомпи здійснили відкачування понад 40 метрів кубічних води.

Аварійно-рятувальні роботи завершили о 15:50.

У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО
У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО
У Луцьку на Соборності затопило підвал. ФОТО

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Теги: Соборності, Луцьк, ДСНС
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